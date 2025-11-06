Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
Após campanha histórica nas competições individuais do Mundial de Taekwondo na última semana - dois ouros e duas pratas - o Brasil assegurou nesta quinta-feira (6) o tricampeonato consecutivo na Copa do Mundo por equipes mistas, em Wuxi (China). A Amarelinha superou a Coreia do Sul, por 2 rounds a 0, em uma final emocionante, decidida no último segundo. O bronze ficou com a China.
O time brasileiro competiu com os campeões individuais Maria Clara Pacheco e Henrique Marques; Edival Pontes (Netinho) e Milena Titonelli - ambos medalhistas de prata -, além de Allif Barreto (reserva). Antes de chegar à decisão do título mundial, o quarteto verde e amarelo bateu Cazaquistão e Uzbequistão - ambas as vitórias pelo placar de 2 rounds a 0.
Número 1 do ranking na categoria até 57 quilos, a paulista Maria Clara Pacheco é a única tricampeã mundial por equipes. Ela também fez parte dos times brasileiros que faturaram ouro nas edições anteriores: em 2023 (com Gabriel Santos, Pedro Alves, Vinicius Assis, Sandy Macedo e Gabriela Mello) e em 2024 (ao lado de , Edival Pontes, Henrique Marques e Luiz Aquino).
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Antes de encerrar a temporada, a delegação brasileira disputará o Campeonato Mundial Feminino Open, de 14 a 16 de novembro, na Guiné Equatorial, e o Grand Prix Challenge, em Bangkok (Tailândia), de 21 a 24 de novembro.