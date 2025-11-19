Brasil emplaca cinco duplas nas oitavas do Mundial de vôlei de praia
Cinco duplas brasileiras vão disputar as oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei de praia em Adelaide (Austrália). Quatro delas selaram a classificação na madrugada desta quarta-feira (19): Thâmela e Vic; Carol Solberg e Rebeca; Evandro e Arthur Lanci; e André e Renato. Na terça (18), as campeãs olímpicas Ana Patrícia já haviam selado a vaga na próxima fase. Já George e Saymon se despediram da competição após derrota no primeiro jogo da fase eliminatória. Os jogos das oitavas ocorrerão a partir de 0h (horário de Brasília) desta quinta (20), com transmissão ao vivo online na Volleyball World TV.
Primeiros brasileiros a entrar em quadra nesta madrugada, André e Renato sobraram diante dos austríacos Hammarberg e Berger: venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/14. Os próximos adversários serão os suecos Hölting Nilsson e Andersson.
Na sequência, Evandro e Arthur Lanci saíram na frente contra os neozelandeses Fuller e O’Dea. Os brasileiros fecharam o primeiro set em 21/15, mas cederam ao empate na parcial seguinte por 17/21. O terceiro e decisivo set foi o mais acirrado: Evandro e Arthur salvaram três match points antes de ganhar a parcial por 25 a 23 e a partida por 2 sets a 1. Nas oitavas, eles terão pela frente a dupla Krattiger e Dillier, da Suíça.
“É, [a vitória] dá moral para o nosso time, e com certeza para os próximos jogos a gente já passando por esse momento, é... a gente já vai estar um pouco mais tranquilo nesse sentido. Mas, cara, vitória é vitória, com um tie-break desse. Todo mundo gostou do jogo, a torcida achou, ficou maravilhada com a partida, e é isso que é importante também, é dar um espetáculo pra galera que está aqui acompanhando”, analisou Arthur Lanci.
Quem também batalhou em quadra para arrancar a classificação foi a dupla Thâmela e Vic, número um do ranking mundial. As adversárias francesas Placette e Richard levaram a melhor no primeiro set por 21 a 17. Na parcial seguinte, as brasileiras reagiram: ganharam por 15/21 e o jogo seguiu para o terceiro e último set. Na parcial decisiva, as francesas desperdiçaram um match point, o primeiro da partida, e as brasileiras aproveitaram para fechar na frente por 19/17 e cravar a vitória de virada por 2 sets a 1. Na próxima fase, a dupla Amarelinha medirá forças com as ucranianas Lazarenko e Romaniuk.
“Então eu acho que o segredo foi a gente sempre manter o pensamento positivo, né? Foi como eu falei, aqui é um campeonato especial, um campeonato muito difícil, que todo jogo é jogo, todo jogo é jogado. E eu acho que a diferença é você manter a cabeça positiva que vai dar certo. E eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso bem”, pontuou Vic.
Já pela manhã, Carol e Rebecca não tiveram dificuldades para superar as australianas Fleming e Fejes por 2 sets a 0 (21/14 e 21/18). Nas oitavas, as brasileiras vão encarar as alemãs Ittlinger e Grüne.
Duelos de oitavas de final nesta quinta (20)
0h - Thâmela/Victoria x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia)
0h - Pedrosa/Campos (Portugal) x Perusic/Schweiner (República Tcheca)
1h - Donlin/Denaburg (EUA) x Ana Patrícia/Duda
1h - Krattiger/Dillier (Suíça) x Evandro/Arthur Lanci
05:30 Ittlinger/Grüne (Alemanha) x Carol/Rebecca
6h - André/Renato x Hölting Nilsson/Andersson (Suécia)