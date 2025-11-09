logo ebc
Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas

Último dia de competição teve 6 medalhas para o país, sendo 5 de ouro
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 09/11/2025 - 17:33
Rio de Janeiro
Chile - 09.11.25 - - Parapan de Jovens Chile 2025. Final do Futebol de Cegos entre Brasil e Colômbia em Santiago, Chile. Foto: Alessandra Cabral/CPB
ALESSANDRA CABRAL

Depois de ditar o ritmo do pódio durante todo o evento, o Brasil fechou o Parapan de Jovens, em Santiago, no Chile, neste domingo (9), em primeiro lugar no quadro de medalhas.

Na despedida da competição, foram mais cinco medalhas de ouro e uma de prata, que fizeram o país totalizar 99 pódios, com 60 ouros, 29 pratas e 10 bronzes. Atrás do Brasil vieram Colômbia (116 medalhas) e México (98).

A bocha foi o grande destaque brasileiro no último dia de competições no Chile. Foram três ouros: pares BC3, pares BC4 e equipes (classes BC1 e BC2).

Os outros dois ouros derradeiros vieram com o futebol de cegos masculino e o vôlei sentado masculino. Já a seleção feminina de vôlei sentado ficou com a prata.

No total, o Brasil foi representado por 120 atletas de até 23 anos de idade.

Edição:
Sabrina Craide
