Brasil estreia com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira iniciou a sua caminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027 de basquete masculino com uma vitória de 82 a 66 sobre o Chile, na noite desta quinta-feira (27) em Valdivia (Chile).

𝗕𝗥𝗔𝗦𝗜𝗟 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘! 🇧🇷 Seleção Brasileira estreia com vitória sobre o Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo! 🔥



🏀 Georginho • 16 pontos

🏀 Lucas Dias • 14 pontos

🏀 Léo Meindl • 12 pontos, 10 rebotes

🏀 Alexey Borges • 11 pontos



🔛 Brasil volta a quadra neste… pic.twitter.com/VYaCNy2Q8W — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) November 28, 2025

Georginho (com 16 pontos, dois rebotes e três assistências), Léo Meindl (12 pontos, dez rebotes e uma assistência) e Lucas Dias (16 pontos, três rebotes e quatro roubos de bola) foram os destaques individuais da equipe verde e amarela.

O próximo compromisso do Brasil na competição é novamente contra o Chile, mas no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. A partida será disputada a partir das 19h10 (horário de Brasília) do próximo domingo (30).

Nas Eliminatórias da Copa, o Brasil faz parte do Grupo C, ao lado de Chile, Colômbia e Venezuela. A primeira fase da competição será disputada até julho de 2026, com confrontos de de ida e volta com os rivais. Os três melhores da chave se classificam para a segunda fase.