logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil estreia quinta-feira nas Eliminatórias do Mundial de basquete

Seleção busca uma das sete vagas destinadas a países das Américas
Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 13:32
Rio de Janeiro
São Paulo - 31/08/2025 - Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina. Foto: FIBA Americas/Divulgação
© FIBA Americas/Divulgação

Atual campeão da AmeriCup, O Brasil estreia contra o Chile fora de casa nesta quinta-feira (27) nas Eliminatórias da Copa do Mundo de basquete masculino, programada para 2027 no Catar.  A seleção disputa uma das sete vagas destinadas a países das Américas. Brasileiros e chilenos se enfrentarão às 20h (horário de Brasília), em Valdívia, no jogo de abertura da primeira fase.  No próximo domingo (30), as equipes voltarão a duelar em São Paulo, a partir das às 19h10.

As Eliminatórias reúnem ao todo 16 equipes, divididas em quatro grupos. Brasil e Chile estão na chave C, junto com Colômbia e Venezuela. Na primeira fase todas as equipes competem entrem si, em partidas de ida e volta. As próximas janelas (rodadas) estão previstas para fevereiro/março e julho. As três melhores seleções em cada grupo avançam à segunda etapa da competição, levando a pontuação obtida incialmente.

Na segunda fase, as 12 classificadas serão divididas em dois grupos, cujas equipes jogos entre si (de ida e volta).  As três primeiras colocadas e a quarta melhor geral garantirão presença no Mundial. Além da competição nas Américas, as Eliminatórias da Ásia e da Oceania (distribuição de sete vagas), África (cinco), Europa (12).

Seleção brasileira

A Amarelinha contará com sete jogadores que levantaram a taça da AmeriCup em setembro, na Nicarágua. Alexey, Caio Pacheco, Georginho, Gui Deodato, Lucas Dias, Nathan Mariano e Léo Meindl. Além deles, Reynan dos Santos também chegou a ser convocado pelo técnico  Aleksandar Petrovic, mas foi cortado por lesão muscular, e substituído pelo ala-armador Daniel Von Haydin.

Entre os novos talentos convocados, estão Pedro Pastre, de 18 anos, campeão do Globl Jam e Solidarity Cup; Mathias Vasquez, de 17, que já atuou com a seleção principal; Wini Braga, de 20, destaque do Minas; Brunão, de 23, campeão dos Jogos Mundiais Universitários (JMY) e do Global Jam; e Zu Júnior, de 22, também campeão do JMU.

Alguns jogadores experientes não atuarão na primeira fase das Eliminatórias por compromissos nos times em que atuam no exterior. É o caso de Yago e Márcio que disputam a Euroliga (Europa), e Gui Santos que compete na NBA (Estados Unidos). O técnico Petrovic decidiu poupar Benite, Tim Soares e Didi, para evitar desgaste por viagens longas desde Japão e Austrália. Já Bruno Caboclo se recupera de cirurgia na coluna. 

Jogos do Brasil na primeira fase

27/11/2025 - Chile x Brasil 

30/11/2025 - Brasil x Chile

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil

Relacionadas
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
Bola da Copa do Mundo de 2026 nos EUA 13/3/2025 Gary A. Vasquez-Imagn Images
Fifa divulga potes para sorteio dos grupos da Copa de 2026
Soccer Football - Brasileiro Championship - Atletico Mineiro v Flamengo - Arena MRV, Belo Horizonte, Brazil - November 25, 2025 Flamengo's Bruno Henrique celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Tiago Trindade
Fla arranca empate com gol de Bruno Henrique e fica perto do título
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
eliminatórias Copa do Mundo de basquete masculino seleção brasileira Aleksandar Petrovic Chile primeira fase
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Moraes manda Bolsonaro explicar uso de celular por Nikolas em visita
qua, 26/11/2025 - 15:15
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu
qua, 26/11/2025 - 15:12
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
Educação Enem 2025: Belém, Ananindeua e Marituba terão provas neste domingo
qua, 26/11/2025 - 14:41
Mosquitos de Aedes aegypti são vistos no laboratório da Oxitec em Campinas
Saúde Vacina contra a dengue do Butantan pode beneficiar saúde global
qua, 26/11/2025 - 14:40
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Política Comissão do Senado adia votação que aumenta taxação de fintechs e bets
qua, 26/11/2025 - 14:23
Brasília (DF), 28/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Lula comenta prisão de Jair Bolsonaro: "Lição de democracia”
qua, 26/11/2025 - 13:57
Ver mais seta para baixo