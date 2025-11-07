logo ebc
Brasil goleia Indonésia e avança à fase mata-mata do Mundial Sub-17

Seleção encerra fase de grupos na segunda (10) em jogo contra Zâmbia
Publicado em 07/11/2025 - 17:04
Rio de Janeiro
Brasil bate Indonésia por 4 a 0 e se classifica antecipadamente à segunda fase (mata-mata), em 07/11/2025
A seleção brasileira masculina cravou a segunda goleada seguida no Mundial Sub-17 em Doha (Catar) e avançou para a próxima fase (eliminatória). Nesta sexta-feira (7), a Amarelinha fez 4 a 0 contra a Indonésia no segundo jogo da fase de grupos, no complexo esportivo Aspire Zone. Luís Eduardo abriu o placar logo aos 2 minutos, e ainda no primeiro tempo teve gol contra (Panji) e o terceiro foi de Felipe Morais. Na etapa final, Ruan Pablo selou a vitória com um belo chute da intermediária.

Com o triunfo de hoje, o Brasil totalizou seis pontos e lidera o grupo H ao lado de Zâmbia - adversário no último duelo da fase de grupos. Ambas as equipes já estão asseguradas no mata-mata (fase eliminatória), pois somam duas vitórias. O Brasil tem maior saldo de gols (7 contra Honduras + 4 contra Indonésia). Já a Zâmbia ganhou por 3 a 1 da Indonésia, e por 5 a 2 contra Honduras.

Brasil e Zâmbia se enfrentam na próxima segunda (10), às 11h45 (horário de Brasília). Com maior saldo de gols (11), a seleção pode confirmar a liderança do Grupo H com um empate.

A Amarelinha sonha como pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.

O Mundial Sub-17 vai até 27 de novembro. Ao todo 48 seleções – divididas em 12 grupos -  iniciaram a competição. Somente as duas melhores equipe de cada chave seguem para o mata-mata.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
