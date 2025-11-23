Brasil goleia Irã na estreia da Copa do Mundo de futsal feminino

O Brasil estreou com goleada na edição inaurgural da Copa do Mundo de futsal feminino, na cidade de Pasig, próxima à capital Manila (Filipinas). Atual número 1 do mundo, a seleção brasileira derrotou o Irã (9ª no ranking) por 4 a 1, com gols de Ana Luiza, Débora Vanin e Emilly, que balançou a rede duas vezes na Arena PhilSports.

O triunfo deixou a seleção na vice-liderança da chave D, que tem ainda Itália e Panamá. Em primeiro lugar no grupo está a Itália, que aplicou 17 a 0 no Panamá, na abertura da rodada.

As brasileiras voltam a campo na próxima quarta-feira (26), contra a Itália (7ª), às 9h30 (horário de Brasília) em duelo que deve definir a liderança da chave. O último duelo da fase de grupos será no sábado (29), às 8h30, contra o Panamá (79ª).

Camisa 9 da Amarelinha, a ala Emily foi eleita pela Fifa a melhor jogadora na partida de estreia.

“Nunca espero ser a melhor, mas espero ser melhor que eu sempre. Acho que o mérito é todo da equipe. Para receber a bola tem que ter um roubo, tem que ter uma defesa compacta, tem que ter ideias claras da parte da comissão. Ser a melhor é só consequência do trabalho”, disse a atleta. “A seleção tem uma força que representa muito. Com essa união tudo se transforma. Graças a Deus pude fazer uma boa estreia”, concluiu Emyly.

O Mundial é o primeiro da modalidade organizado pela Fifa. A Amarelinha faturou todos os títulos entre 2010 e 2015, quando a competição ficava sob responsabilidade das confederações. A primeira edição do evento reúne 16 seleções, divididas em quatro grupos com quatro times cada. As duas melhores de cada chave na fase de grupos se classificam às quartas de final. A decisão do título está programada para 7 de dezembro.

Grupos do Mundial

Chave A: Filipinas, Polônia, Marrocos, Argentina

Chave B: Espanha, Tailândia, Colômbia, Canadá

Chave C: Portugal, Tanzânia, Japão, Nova Zelândia

Chave D: Brasil, Irã, Itália, Panamá