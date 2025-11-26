logo ebc
Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal

Seleção enfrenta Panamá no próximo sábado a partir das 8h30
Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 20:44
Rio de Janeiro
A seleção brasileira se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de futsal após golear a Itália por 6 a 1, nesta quarta-feira (26) na PhilSports Arena, em Manila (Filipinas). Com este resultado, o Brasil lidera o Grupo D da competição com seis pontos em duas partidas.

A vitória da equipe verde amarela foi construída com gols de Ana Luiza, Débora Vanin, Camila Emilly e Amandinha (dois). Já Renata Amadatti marcou o de honra da seleção italiana.

Agora, ainda pela primeira fase da competição, a seleção brasileira entra em ação no próximo sábado (29), a partir das 8h30 (horário de Brasília), para medir forças com o já eliminado Panamá.

