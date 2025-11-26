Esportes
Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal
Seleção enfrenta Panamá no próximo sábado a partir das 8h30
Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 20:44
Rio de Janeiro
Versão em áudio
A seleção brasileira se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina de futsal após golear a Itália por 6 a 1, nesta quarta-feira (26) na PhilSports Arena, em Manila (Filipinas). Com este resultado, o Brasil lidera o Grupo D da competição com seis pontos em duas partidas.
A vitória da equipe verde amarela foi construída com gols de Ana Luiza, Débora Vanin, Camila Emilly e Amandinha (dois). Já Renata Amadatti marcou o de honra da seleção italiana.
Agora, ainda pela primeira fase da competição, a seleção brasileira entra em ação no próximo sábado (29), a partir das 8h30 (horário de Brasília), para medir forças com o já eliminado Panamá.
Mais notícias
Internacional Militares atingidos perto da Casa Branca estão em estado crítico
qua, 26/11/2025 - 20:58
Justiça Justiça permite manter Rogério Andrade em presídio federal fora do Rio
qua, 26/11/2025 - 20:53
Esportes Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal
qua, 26/11/2025 - 20:44
Política Câmara aprova aumento de prisão temporária de 5 para 15 dias
qua, 26/11/2025 - 20:41
Economia Estudo defende substituir vale-transporte por tarifa zero universal
qua, 26/11/2025 - 20:34
Esportes São Paulo receberá 1ª edição da Copa América de futebol de cegas
qua, 26/11/2025 - 20:23