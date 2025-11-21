logo ebc
Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17

Dell brilha com dois gols na vitória de 2 a 1 sobre Marrocos
Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 16:07
Rio de Janeiro
brasil, mundial sub-17
© Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados

Graças a um gol marcado no último minuto do segundo tempo, a seleção brasileira derrotou o Marrocos pelo placar de 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (21) no estádio Aspire Zone em Doha (Catar), e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Mundo Sub-17 de futebol masculino.

Na próxima etapa da competição, o Brasil medirá forças com Portugal, que superou a Suíça por 2 a 0 nesta sexta. O confronto entre brasileiros e lusitanos será disputado na próxima segunda-feira (24). No mesmo dia Áustria e Itália jogam em busca da outra vaga para a decisão.

O confronto entre Brasil e Marrocos foi muito disputado, com oportunidades claras de lado a lado. Porém, a partida teve um protagonista, o atacante Dell, que, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento de Ruan Pablo para finalizar de primeira e superar o goleiro Bellaarouch.

Tudo caminhava para a seleção brasileira fechar a etapa inicial em vantagem. Mas, aos 46 minutos, o juiz marcou pênalti após Angelo cometer falta em El Aoud dentro da área. Baha foi para a cobrança e não falhou para igualar o marcador.

>> Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Após o intervalo o Brasil assumiu o comando das ações e, já nos minutos finais, conseguiu arrancar a vitória e a classificação. Aos 49, Tiaguinho escorou a bola de cabeça na direção da área, onde Dell tocou de peito para se livrar do goleiro Bellaarouch antes de bater para o gol vazio e garantir a vaga na semifinal.

Edição:
Fábio Lisboa
