Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17
Graças a um gol marcado no último minuto do segundo tempo, a seleção brasileira derrotou o Marrocos pelo placar de 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (21) no estádio Aspire Zone em Doha (Catar), e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Mundo Sub-17 de futebol masculino.
Brazil defeat Morocco to advance to the Semi-finals 🇧🇷#U17WC pic.twitter.com/n6lUGAGjAX— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 21, 2025
Na próxima etapa da competição, o Brasil medirá forças com Portugal, que superou a Suíça por 2 a 0 nesta sexta. O confronto entre brasileiros e lusitanos será disputado na próxima segunda-feira (24). No mesmo dia Áustria e Itália jogam em busca da outra vaga para a decisão.
O confronto entre Brasil e Marrocos foi muito disputado, com oportunidades claras de lado a lado. Porém, a partida teve um protagonista, o atacante Dell, que, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento de Ruan Pablo para finalizar de primeira e superar o goleiro Bellaarouch.
Tudo caminhava para a seleção brasileira fechar a etapa inicial em vantagem. Mas, aos 46 minutos, o juiz marcou pênalti após Angelo cometer falta em El Aoud dentro da área. Baha foi para a cobrança e não falhou para igualar o marcador.
Após o intervalo o Brasil assumiu o comando das ações e, já nos minutos finais, conseguiu arrancar a vitória e a classificação. Aos 49, Tiaguinho escorou a bola de cabeça na direção da área, onde Dell tocou de peito para se livrar do goleiro Bellaarouch antes de bater para o gol vazio e garantir a vaga na semifinal.