logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa

Sorteio dos grupos ocorrerá em 5 de dezembro, às 14h, nos EUA
Agência Brasil
Publicado em 19/11/2025 - 17:07
Rio de Janeiro
Brasil empata em 1 a 1 com a Tunísia, em 18/11/2025 - último amistoso do ano
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

A seleção brasileira subiu duas posições e passou a ocupar a quinta posição no ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira (19). A Amarelinha será a cabeça de chave 5 na Copa do Mundo de 2026.  Além do Brasil, outras oito seleções serão cabeças de chave conforme o posicionamento no ranking: Espanha (1), Argentina (2), França (3), Inglaterra (4), Portugal (6), Holanda (7), Bélgica (8) e Alemanha (9). Como países-sede da competição, Canadá, México e EUA também estão assegurados como cabeças de chave.

A primeira fase do Mundial reunirá pela primeira vez 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes cada um. Até a última edição em 2022 (Catar), eram 32 países participantes, distribuídos em oito grupos de quatro.

O sorteio das chaves da Copa de 2026 ocorrerá 5 de dezembro, às 14h (horário de Brasília), em Washington D.C. (Estados Unidos). Serão ao todo quatro potes com 12 seleções cada. No pote 1 estarão os nomes dos nove primeiros colocados no ranking da Fifa e os três países-sede do Mundial. Os demais potes também são formados de acordo com a colocação no ranking, sendo que o pote 4 pode receber as seleções classificadas na repescagem mundial e europeia.

A abertura do Mundial está programada para em 11 de junho de 2026, no estádio Azteca, na Cidade do México, e a final em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Sorteio dos grupos do Mundial

Pote 1 - México, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha;

Pote 2 - Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Senegal, Japão, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália;

Pote 3 - Noruega, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Costa do Marfim, Tunísia, Catar, Uzbequistão, Arábia Saudita, África do Sul e Panamá;

Pote 4 - Jordânia, Cabo Verde, Gana, Nova Zelândia, Haiti, Curaçao, Repescagem Uefa 1, Repescagem Uefa 2, Repescagem Uefa 3, Repescagem Uefa 4, Repescagem Mundial 1 e Repescagem Mundial 2.

Relacionadas
brasil, tunísia, amistoso
Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia
brasil, senegal, amistoso
Brasil joga bem e derrota Senegal por 2 a 0 no amistoso em Londres
Ayase Ueda of Japan (18) scores by header in the second half of a friendly match against Brazil at Tokyo Stadium in Tokyo on October 14, 2025. ( The Yomiuri Shimbun )
Brasil amarga derrota histórica para o Japão em amistoso em Tóquio
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira ranking da Fifa cabeça de chave brasil sorteio Copa do Mundo de 2026 grupos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2023 - O movimento de familiares de vítimas de violência policial do estado do Rio de Janeiro faz ato, em frente ao Palácio Guanabara, para protestar contra as operações letais que ocasionaram mais de 100 vítimas no Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Estado usa leis para justificar mortes contra negros, diz pesquisador
qua, 19/11/2025 - 18:40
Belém (PA), 19/11/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do Evento de Alto Nível. Desenhando o futuro: mulheres, clima e justiça, no Pavilhão Brasil, na Blue Zone. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Só existe justiça climática se houver justiça de gênero, diz ministra
qua, 19/11/2025 - 18:26
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master
qua, 19/11/2025 - 18:23
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025
qua, 19/11/2025 - 18:16
Brasília (DF) 28/04/2024 Tutores de pets fazem protesto no Aeroporto Juscelino Kubitschek de Brasília cobrando justiça pela morte do Golden Retriever Joca, durante viagem aérea. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF suspende lei sobre transporte aéreo de animais de apoio emocional
qua, 19/11/2025 - 17:51
São Paulo, (SP), 22.11.2023 - Fachada de lojas na Avenida Paulista com ofertas da Black Friday. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Black Friday deve movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio do país
qua, 19/11/2025 - 17:46
Ver mais seta para baixo