Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino

Próximo adversário será a República Tcheca, no sábado (29), às 14h
Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 17:57
Rio de Janeiro
Seleção feminina brasileira vence Cuba em estreia do Mundial de Handebol em 27/11/2025
© Bruno Ruas /Ruas Mídia/Direitos Reservados

O Brasil estreou com sobra no Mundial de Handebol Feminino em Stuttgart (Alemanha). Na tarde desta quinta-feira (27), as Leoas – apelido da seleção feminina – aplicaram 41 a 20 em Cuba, na primeira rodada do Grupo G. Alguns destaques do Brasil em quadra foram a veterana Alexandra Nascimento (Alê), com sete gols marcados, e a estreante em Mundiais Jamily Felix, com seis. Quem também sobressaiu foi a ponta-direita Jéssica Quintino, eleita MVP (Most Value Player) -  melhor jogadora da partida.

O próximo adversário será a República Tcheca, no sábado (29), às 14h (horário de Brasília). Em caso de nova vitória, as Leoas selam a classificação.

As Leoas dominaram a partida do início ao fim. Ao término dos 30 minutos iniciais já lideravam o placar por 18 a 13. No segundo tempo, foram ainda mais implacáveis: aos seis minutos já tinham 24 a 14 de vantagem. O técnico Cristiano Rocha aproveitou o embate para colocar em quadra jogadoras do banco reserva e o ritmo seguiu intenso até o apito final, com a seleção cravando 41 a 20 sobre as cubanas.

A seleção busca o bicampeonato mundial. Em 2013 as Leoas já contavam com a ala-direita Alê quando conquistaram o primeiro título mundial da história. Um ano antes, ela fora eleita a melhor jogadora do mundo. Alê está de volta à Amarelinha após hiato de quatro anos, dedicados à maternidade. Atualmente, a atleta de 43 anos defende o clube Handball Erice (Itália). 

Alexandra Nascimento (Alê), lateral-direita, Mundial de handebol feminino 2025
A veterana Alexandra Nascimento, a Alê, balançou a rede sete vezes na vitória do Brasil contra Cuba na estreia do Mundial. A jogadora integrou a seleção na conquista do inédito título mundial de 2013 - Bruno Ruas/Ruas Mídia/CBHb

Formato

O Mundial reúne 38 seleções, divididas em oito grupos de quatro. As três melhores equipes de cada chave na fase de grupos avançam ao Main Round (etapa principal). A partir daí, serão formadas quatro novas chaves e serão considerados os pontos obtidos na primeira fase. Só se classificarão às quartas de final os dois melhores de cada grupo do Main Round. A partir das quartas, todas as fases serão eliminatórias até a decisão do título, programada para 14 de dezembro.

Próximos jogos da seleção na primeira fase

Sábado (29) - 14h - Brasil x República Tcheca 

Segunda-feira (1º de dezembro) - 16h30 — Brasil x Suécia

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Feminina Mundial de Handebol Leoas Grupo G
