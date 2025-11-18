logo ebc
Brasil terá Wesley na lateral-direita em jogo contra Tunísia na terça

Seleção faz último amistoso do ano na França, a partir das 16h30
Publicado em 17/11/2025 - 21:05
Rio de Janeiro
A seleção brasileira masculina de futebol terá ao menos duas alterações no time que entra em campo contra a Tunísia, às 16h30 (horário de Brasília) deste terça-feira (18), no último amistoso do ano, na a Decathlon Arena, em Lille (França). O jogador Wesley(Roma/Itália) será o titular na lateral-direita, substituindo Gabriel Magalhães, cortado por conta de lesão. Já Éder Militão retorná à zaga, onde atuará junto com Marquinhos. No último sábado (15), na vitória contra Senegal (2 a 0), Militão atuou na lateral-direita. Os amistosos são preparatórios para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos.

A escalação de Wesley foi anunciada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa concedida antes do último treino da Amarelinha. O treinador revelou que ainda avalia outras mudanças.

“Estamos pensando em fazer alguma mudança para o jogo de amanhã. Quero avaliar o treino de hoje para ver como os jogadores se recuperaram do esforço no jogo com Senegal. Eles estão bem, infelizmente tivemos a lesão de Gabriel Magalhães, vamos substituí-lo com Wesley no lado direito. Queremos fazer um bom jogo e seguir na mesma dinâmica contra Senegal, que foi bonito na atitude, intensidade e qualidade”, projetou o técnico, antes do treino fechado à imprensa.

Ancelotti disse ainda que a seleção seguirá jogando no esquema 4-2-4, mas variações poderão ocorrer mediante o desempenho do time em campo.

Temos que ter uma ideia muito clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos na frente, mas também temos que pensar uma formação mais defensiva como plano B. Gostei do sistema [ofensivo] porque a atitude dos jogadores da frente foi boa, o trabalho que fazem no aspecto defensivo é importante para a equipe. Se não fizerem bem, temos duas opções: mudar o jogador ou o sistema, concluiu.

Após o confronto contra a Tunísia, a seleção volta a se reunir na próxima Data Fifa (março de 2026), para amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos.

A provável escalação do Brasil contra a Tunísia nesta terça (17) deve ser com Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e Rodrygo.

Seleção Brasileira amistos Tunísia Carlo Ancelotti Wesley Éder Militão
