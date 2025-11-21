logo ebc
Brasileiras avançam para semifinal do Mundial de vôlei de praia

Thamela e Vic tem chande de fazer final com Carol Solberg e Rebecca
Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 17:20
Rio de Janeiro
O Brasil garantiu a presença nas semifinais do Mundial de vôlei de praia com duas equipes. A primeira vaga foi conquistada nesta sexta-feira (21) em Adelaide (Austrália) por Thamela e Vic. As atuais líderes do ranking mundial derrotaram as italianas Gottardi e Orsi Toth por 2 sets a 0 (parciais de 21/16 e 21/19).

Horas depois Carol Solberg e Rebecca avançaram na competição após eliminarem as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandie, por 2 sets a 1 (parciais de 21/17, 18/21 e 15/9).

Thamela e Vic voltam a entrar em ação no próximo sábado (22), a partir das 2h30 (horário de Brasília), para medirem forças com as representantes da Letônia, Tina Graudina e Anastasija Samoilova. Depois, a partir das 6h30, será a vez de Carol e Rebecca jogarem com as nortes-americanas Kristen Nuss e Taryn Brasher.

Fábio Lisboa
