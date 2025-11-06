Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

O atacante brasileiro Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona (Espanha), é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025, premiação da Fifa que aponta os melhores do mundo na última temporada.

Na disputa, o brasileiro terá pela frente nomes de peso do futebol atual como os franceses Ousmane Dembélé, do PSG (França), e Kylian Mbappe, do Real Madrid (Espanha), o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona (Espanha), e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique (Alemanha).

⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.



🗳️ Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Também foram indicados ao prêmio o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, o inglês Cole Palmer, do Chelsea (Inglaterra), o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (Inglaterra), o espanhol Pedri, do Barcelona, e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do PSG.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Fifa informou que a relação de 11 finalistas do prêmio de melhor jogador masculino foi elaborada por um painel de especialistas. Agora, o grande vencedor será definido por meio de uma votação (que começou nesta quinta e irá até o dia 28 de novembro) que contará com indicações de técnicos e capitães das seleções masculinas das 211 federações-membro da FIFA, representantes da mídia (jornalistas especializados em futebol) e torcedores cadastrados no site FIFA.com.