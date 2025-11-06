logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa

Atacante disputa The Best com nomes como Mbappe e Yamal
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 18:27
Rio de Janeiro
raphinha, seleção brasileira, eliminatórias
© Vitor Silva/CBF/Direitos Reservados

O atacante brasileiro Raphinha, da seleção brasileira e do Barcelona (Espanha), é um dos 11 finalistas do prêmio de melhor jogador do The Best 2025, premiação da Fifa que aponta os melhores do mundo na última temporada.

Na disputa, o brasileiro terá pela frente nomes de peso do futebol atual como os franceses Ousmane Dembélé, do PSG (França), e Kylian Mbappe, do Real Madrid (Espanha), o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona (Espanha), e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique (Alemanha).

Também foram indicados ao prêmio o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, o inglês Cole Palmer, do Chelsea (Inglaterra), o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool (Inglaterra), o espanhol Pedri, do Barcelona, e os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, ambos do PSG.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A Fifa informou que a relação de 11 finalistas do prêmio de melhor jogador masculino foi elaborada por um painel de especialistas. Agora, o grande vencedor será definido por meio de uma votação (que começou nesta quinta e irá até o dia 28 de novembro) que contará com indicações de técnicos e capitães das seleções masculinas das 211 federações-membro da FIFA, representantes da mídia (jornalistas especializados em futebol) e torcedores cadastrados no site FIFA.com.

Relacionadas
Raphinha abraça Vinícius Jr em jogo Barcelona x Real Madrid 27/4/2025 REUTERS/Borja Suarez
Raphinha, Vini Jr, Amanda e Marta são indicados ao Bola de Ouro
Raphinha celebra gol do Barcelona contra o Real Madrid 11/5/2025 REUTERS/Albert Gea
Raphinha, do Barça, é eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol
Marta em partida do Brasil nos Jogos Olímpicos 28/07/2024 REUTERS/Benoit Tessier
Fifa The Best: Marta vence 1º Troféu Marta de gol mais bonito do ano
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Fifa The Best Raphinha seleção brasileira brasil Barcelona
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante lançamento da TFFF (Fundo de Florestas Tropicais para Sempre), durante a COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Na Cúpula do Clima, Lula promete ampliar proteção de áreas marinhas
qui, 06/11/2025 - 19:00
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Economia Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço
qui, 06/11/2025 - 18:45
floresta Amazônica
Meio Ambiente Entenda como funciona o Fundo Florestas Tropicais para Sempre
qui, 06/11/2025 - 18:43
Brasília, 21/07/2023, A estudante Júlia, mexe em seu celular. Sonhos das juventudes: políticas ajudam a potencializar trajetórias e criar oportunidades. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos SaferNet tira dúvidas de pais e mães sobre segurança na internet
qui, 06/11/2025 - 18:41
raphinha, seleção brasileira, eliminatórias
Esportes Brasileiro Raphinha é finalista do prêmio de melhor do mundo da Fifa
qui, 06/11/2025 - 18:27
Belém (PA), 06/11/2025 - S.Exa. Andreas Bjelland Eriksen, ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Risco de não investir em florestas é elas desaparecerem, diz Noruega
qui, 06/11/2025 - 18:27
Ver mais seta para baixo