Brasileiro: São Paulo arranca empate e impede Fla de assumir liderança

Botafogo derrota Vasco por 3 a 0 no Nilton Santos
Publicado em 06/11/2025 - 00:00
Rio de Janeiro
O São Paulo arrancou um empate de 2 a 2 com o Flamengo, na noite desta quarta-feira (5) na Vila Belmiro, em Santos, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Rubro-Negro da Gávea perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição.

O Flamengo permanece na vice-liderança, agora com 65 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que mede forças com o Santos na próxima quinta-feira (6). Já o São Paulo fica na 8ª colocação com 45 pontos.

Com a bola rolando, o São Paulo abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. A defesa do Flamengo se enrolou toda e a bola sobrou para Luciano, que não perdoou. Mas o Rubro-Negro não demorou a empatar, aos 7 minutos com Arrascaeta em cobrança de pênalti.

Na etapa final o Flamengo chegou a ficar em vantagem, graças a gol de Samuel Lino aos 18 minutos. Porém, Ferreirinha garantiu o empate final aos 34 minutos.

Clássico da Amizade

Outras duas equipes cariocas entraram em ação pelo Brasileiro nesta quarta. Jogando no estádio Nilton Santos, o Botafogo foi superior e derrotou o Vasco por 3 a 0. Graças a este triunfo em casa, o time comandado pelo técnico Davide Ancelotti chegou aos 51 pontos, na 6ª colocação. Já o Cruzmaltino de Fernando Diniz permanece com 42 pontos, na 9ª posição.

A vitória da equipe de General Severiano foi construída com gols do lateral Alex Telles, aos 44 minutos do primeiro tempo, do atacante Artur, aos 26 da etapa final em rápida jogada de contra-ataque, e do zagueiro David Ricardo, cinco minutos depois.

Vivo na briga

Quem também venceu, e ganha força na luta pelo título da competição, foi o Cruzeiro. Mesmo jogando em Porto Alegre, a Raposa superou o Grêmio pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida saiu após 42 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Fabrício Bruno aproveitou bola levantada na área em cobrança de escanteio ensaiada para marcar de cabeça.

Os três pontos conquistados fora de casa levaram o time do técnico português Leonardo Jardim aos 63 pontos, na 3ª colocação. Já o time de Porto Alegre continua com 39 pontos, na 13ª colocação.

Outros resultados:

Bragantino 2 x 1 Corinthians
Vitória 1 x 0 Internacional
Sport 0 x 2 Juventude
Atlético-MG 3 x 0 Bahia

