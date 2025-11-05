Buscando a liderança do Brasileiro, Flamengo enfrenta o São Paulo

O Flamengo visita o São Paulo, na noite desta quarta-feira (5) no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Rubro-Negro chega a este confronto, que terá início às 21h30 (horário de Brasília), com o objetivo claro de alcançar uma vitória que o permita alcançar a liderança da classificação da competição.

Em caso de triunfo na partida, que terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o time da Gávea alcançará os 67 pontos, dois a mais do que o atual líder Palmeiras, que, na próxima quinta-feira (6), enfrenta o Santos no Allianz Parque.

O São Paulo tem o mando de campo deste jogo. Mas, ao invés de o disputar em sua casa, o Morumbis, o Tricolor Paulista irá realizá-lo (por razões comerciais) na Vila Belmiro, a casa do Santos. Segundo o técnico Filipe Luís, esta não será uma dificuldade para sua equipe: “Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila do que nós, pois eles atuam mais lá do que nós. Isso acontece conosco também, pois, às vezes, levamos jogos para Brasília. Não é que estamos acostumados, mas mais ambientados”.

Para o jogo contra o São Paulo o Flamengo tem um grande problema, definir o jogador que atuará como referência no ataque. Isso porque Pedro está em processo de recuperação de fratura sofrida no antebraço direito. Além disso, não poderá contar com Bruno Henrique, que marcou dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Sport pela última rodada do Brasileiro. O camisa 27 do time da Gávea está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Uma possível escalação do Flamengo para a partida é: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino.

Buscando a Libertadores

Se o Flamengo mira o título do Brasileiro, o São Paulo é uma das equipes envolvidas na luta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Após derrotar o Vasco por 2 a 0, na noite do último domingo (2) no estádio de São Januário, o Tricolor Paulista assumiu a 8ª colocação da classificação com 44 pontos, ficando a três pontos do Fluminense, que ocupa a 7ª posição (última colocação que garante presença na fase prévia da competição continental).

De volta ao SuperCT após a vitória no Rio!#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/A2NYfQgllT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 3, 2025

Para medir forças com o vice-líder do Brasileiro, o técnico argentino Hernán Crespo terá problemas para motar sua equipe titular, isso porque não poderá contar com o meio-campista equatoriano Alan Franco nem com o lateral argentino Enzo Díaz. Os dois jogadores estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Um possível retorno é do lateral português Cédric Soares, que voltou a treinar após se recuperar de uma lesão no pé direito.

Desta forma, o Tricolor deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Patryck Lanza; Lucas Moura e Luciano.