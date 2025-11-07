logo ebc
Calderano e Bruna Takahashi de despedem de WTT Champion Frankfurt

Número 3 do mundo, o carioca disputará o WTT Finals em dezembro
Publicado em 07/11/2025 - 18:52
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi se despediram nesta sexta-feira (7) do WTT Champions Frankfurt nas oitavas de final da chave de simples. Número 3 do mundo, o carioca foi superado pelo francês Simon Gauzy (17º no ranking), a quem chama de “irmão”. Os dois jogaram por anos no clube Liebherr Ochsenhausen (Alemanha) e conquistaram títulos juntos. Mas hoje, foi o francês que levou a melhor sobre o carioca, ao ganhar por 3 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/8, 6/11 e 11/9.

A vitória de Gauzy  quebra a sequência de cinco triunfos seguidos de Calderano – a última vitória do francês ocorreu em 2021 (WTT Contender Doha). No histórico de 11 partidas entre os dois, o brasileiro segue à frente com seis vitórias contra cinco do francês.

Calderano encerra o circuito mundial no WTT Finals, torneio que reúne os 16 melhores mesatenistas da temporada. A competição ocorrerá de 10 de dezembro.

Já a paulista Takahashi (17ª no ranking), que tentava se classificar pela primeira vez às quartas de um torneio WTT Champion, foi eliminada pela egípcia Hana Goda (26ª), de apenas de 17 anos, única representante do continente africano no top 30 do ranking feminino. Em confronto inédito entre as duas, a brasileira acabou superada por 3 sets a 2, com parciais de 11/8, 10/12, 11/8, 6/11 e 11/8.

