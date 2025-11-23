logo ebc
Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia

Elas superaram as compatriotas Thâmela e Vic por 2 sets a 0
Agência Brasil
Publicado em 23/11/2025 - 18:18
Rio de Janeiro
Carol Solberg e Rebecca são bronze no Mundial de vôlei de praia após vitória sobre compatriotas Thâmela e Vic, em 23/11/2025
© Divulgação/FIVB

A dupla da carioca Carol Solberg com a cearense Rebecca, vice-líderes do ranking, garantiu o único pódio do Brasil no Mundial de vôlei de praia em Adelaide (Austrália). Foi a primeira vez que elas conquistaram uma medalha na competição. Carol e Rebecca foram bronze após vitória contra as compatriotas Thâmela e Vic (dupla número 1 do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 22/20. As campeãs mundiais foram as letãs Tina e Anastasija que derrotaram na final as norte-americanas Nuss e Brasher por 2 a 1 (21/15, 15/21 e 15/11).

No histórico de participações em Mundiais, Carol havia chegado às quartas de final duas vezes: a primeira em 2007, ao lado de Maria Elisa, e 10 anos depois junto com Maria Antonelli. Já Rebecca alcançara as oitavas de final em 2019, 2022 e 2023.

Na disputa feminina do Mundial 2025, o Brasil contou ainda com as campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia – que desistiram nas quartas de final devido à lesão – e Vitória/Hegê. No masculino, representaram o país as duplas André/Renato, George/Saymon e Evandro/Arthur Lanci.

O título mundial masculino ficou com os campeões olímpicos Ahman e Hellvig após final entre suecos. Na final, ele ganharam por 2 sets a 0 dos compatriotas Hölting Nilsson e Andersson, com parciais de 25/23 e 21/19. A dupla francesa Rotar e Gauthier-Rat faturou o bronze com vitórias sobre os alemães Ehlers e Wickler por 2 a 0 (21/15 e 21/15).

Carol Solberg e Rebecca bronze Mundial de Vôlei de Praia compatriotas Thâmela e Vic Adelaide
