logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis

Brasileiro disputa torneio no Clube Hebraica, em São Paulo
Agência Brasil
Publicado em 11/11/2025 - 20:56
Rio de Janeiro
Bruno Soares está na semifinal de duplas de Roland Garros
© Loic Wacziak/ Roland Garros/Direitos reservados

O torcedor terá a oportunidade de ver novamente em ação um dos grandes nomes do tênis nacional, Bruno Soares, que se aposentou no final de 2022. Isto porque o mineiro participa, a partir da próxima sexta-feira (14), da Legends Tennis Cup, competição que reunirá alguns dos principais nomes da história do tênis da América do Sul.

O torneio, que terá como sede o Clube Hebraica, em São Paulo, também contará com a participação dos argentinos Gastón Gaudio (ex-número cinco do mundo) e David Nalbadian (ex-número três), do chileno bicampeão olímpico Nicolás Massú (ex-número nove), do equatoriano Nicolás Lapentti (ex-número seis) e do uruguaio Pablo Cuevas (ex-número 19).

“Será incrível reunir tantas lendas do tênis sul-americano aqui em São Paulo. A Legends Tennis Cup é mais do que um torneio, é uma celebração do esporte, da amizade e das histórias que construímos nas quadras. Tenho certeza de que o público vai viver momentos inesquecíveis”, declarou Bruno Soares, que foi campeão de três Grand Slam em chaves de duplas.

No final de 2022, o brasileiro anunciou o final da sua carreira como jogador profissional de tênis. O anúncio foi realizado um dia após o mineiro e o escocês Jaime Murray serem eliminados da chave de duplas da edição 2022 do US Open.

Relacionadas
O tenista brasileiro Bruno Soares, dupla com Felipe Meligeni joga contra a alemã Kevin Krawietz e Tim Putz na Copa Davis, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro
Bruno Soares se aposenta do tênis profissional
Bruno Soares US Open
Tênis: Bruno Soares conquista bicampeonato nas duplas do US Open
Tennis - Next Gen ATP Finals - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - December 22, 2024 Brazil's Joao Fonseca reacts during the final match against Learner Tien of the U.S. REUTERS/Stringer
João Fonseca conquista o Challenger 125 de Camberra
Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis Bruno Soares torneio de tênis São Paulo clube hebraica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Supermercados reforçam segurança na Grande Vitória. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia Mudanças no vale-alimentação ajudam a combater inflação , diz Abras
ter, 11/11/2025 - 21:42
cristiano ronaldo, portugal, eliminatórias, copa do mundo
Esportes Cristiano Ronaldo confirma que disputa sua última Copa do Mundo
ter, 11/11/2025 - 21:38
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante cerimônia para o anúncio do Programa Município Mais Seguro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lewandowski diz que mudar papel da PF é inconstitucional
ter, 11/11/2025 - 21:19
Bruno Soares está na semifinal de duplas de Roland Garros
Esportes Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis
ter, 11/11/2025 - 20:56
Belém (PA), 11/11/2025 - O meteorologista, pesquisador e professor, Carlos Nobre, participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: Relatório Amazônia 2025 destaca conectividade ecológica
ter, 11/11/2025 - 20:52
Trabalhadores dos Correios entram em greve hoje em todo país
Geral Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP
ter, 11/11/2025 - 20:39
Ver mais seta para baixo