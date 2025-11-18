Copa Davis: Alcaraz desiste por lesão e diz estar com coração partido

O tenista número um do mundo, Carlos Alcaraz, desistiu das finais da Copa Davis em Bolonha devido a um problema muscular, anunciou ele na terça-feira (18), acrescentando que estava "com o coração partido" por perder a competição.

O espanhol agravou o problema durante o ATP Finals, onde perdeu para Jannik Sinner no confronto pelo título de domingo (16), e sua desistência foi outro grande golpe para os organizadores, a Federação Internacional de Tênis.

"Sinto muito em anunciar que não poderei jogar pela Espanha na Copa Davis em Bolonha", disse Alcaraz no Instagram.

"Estou com edema no músculo isquiotibial direito e a recomendação médica é não competir."

"Sempre disse que jogar pela Espanha é a melhor coisa que existe, e eu estava realmente ansioso para ajudar a lutar pela Copa Davis. Estou voltando para casa com o coração partido", acrescentou.

Sinner, número dois do ranking mundial, se retirou do torneio no mês passado, antes que a Itália, atual campeã, confirmasse a ausência dele.

A Itália, que venceu as duas últimas edições da Copa Davis, também não contará com Lorenzo Musetti, que desistiu alegando motivos físicos e familiares.

A Itália enfrentará a Áustria na quarta-feira (19), enquanto a Espanha jogará contra a República Tcheca na quinta-feira (20), pelas quartas de final, e a final será no domingo (23).

