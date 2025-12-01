Corinthians e Botafogo empatam e estacionam na tabela do Brasileirão
Um empate que não deixou ninguém satisfeito na Neo Química Arena. Neste domingo (30), Corinthians e Botafogo ficaram no 2 a 2 no encerramento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.
Os sete primeiros do Brasileirão se garantem na Libertadores, sendo que os dois últimos desse bloco terão que disputar a fase preliminar do torneio continental. O Glorioso, em sexto com 59 pontos, está classificado à competição sul-americana, mas ainda busca um lugar direto à fase de grupos. O Timão, com 46 pontos, está em nono e depende que seja aberta uma oitava vaga, o que acontece se Cruzeiro (terceiro) ou Fluminense (sexto) vencerem a Copa do Brasil. Mas o clube paulista também pode garantir a vaga se vencer essa competição, na qual é semifinalista.
Uma desatenção do sistema defensivo do Botafogo, aproveitada com eficiência pelo Corinthians, foi a síntese do primeiro tempo e tirou o zero do placar em São Paulo. Aos sete minutos, Léo Linck saiu jogando com Newton na entrada da área, mas o volante acabou desarmado pelo meia Raniele, que entrou na área, recebeu do atacante Dieguinho e bateu na saída do goleiro.
Mais ligado, o Botafogo passou a controlar as ações de ataque na volta do intervalo e conseguiu a virada em um intervalo de seis minutos, com participação importante de Álvaro Montoro. Aos 14, o argentino - que entrou na etapa inicial, no lugar do também meia Jefferson Savarino, contundido - abriu na esquerda para o lateral Cuiabano, que invadiu a área e finalizou sem chances para o goleiro Hugo Souza.
Alerta de Golaço
Depois, aos 20, Montoro rolou para o volante Allan aparecer pela direita e cruzar rasteiro na área. A zaga do Corinthians não afastou e a bola subiu o suficiente para o meia Jordan Barrera dar um lindo voleio. Um autêntico golaço que colocou o Glorioso à frente na Neo Química Arena.
A vantagem, porém, durou até os 36 minutos, quando o atacante Vitinho fez ótima jogada, escapou pela direita e tocou na área para o zagueiro Gustavo Henrique mandar para as redes e deixar tudo igual. Ainda deu tempo para, em uma confusão entre jogadores de ambas as equipes, o atacante Jeffinho, reserva do Botafogo, ser expulso.