Cristian Ribeira fatura 2 ouros no para esqui cross-country na Noruega

Rondoniense foi o melhor nas provas de velocidade e distância
Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 16:31
Rio de Janeiro
Cristian Ribera, Copa do Mundo de esqui cross-country
O esquiador brasileiro Cristian Ribera abriu a temporada paralímpica de esportes na neve com duas medalhas de ouro na Copa Continenal, em Beitostolen (Noruega). Nascido em Cerejeiras (RO), Ribera venceu neste sábado (23) a prova de distância (5 quilômetros), um dia após ter conquistado o ouro na prova de sprint/velocidade (800 metros) no Estádio de Esqui de Beitostolen. Em março, o rondoniense já se destacara como campeão da temporada 2024/2025. No mesmo mês, ele foi ouro no sprint da etapa do circuito mundial, em Trondheim (Noruega).

Neste sábado (22), Ribera cruzou em primeiro lugar a linha de chegada da prova dos 5 km da classe LW11 (para atletas que competem sentados e usam bastões), com o tempo de 11min41s1. Em segundo lugar ficou o italiano Giuseppe Romele (12min10s2) e em terceiro o ucraniano Vasyl Kravchuk (12min42s5).

Na prova de sprint (800m), antes de levar o ouro na final Ribera já tinha cravado o melhor tempo tanto na qualificatória quanto na semi. A prata e o bronze ficaram, respectivamente, com o ucraniano Kravchuk e o italiano Romele.

Cristian Ribeira só voltará ao circuito mundial na etapa de Finstrerau (Alemanha), entre 14 e 18 de janeiro. Antes do fim da atual temporada, estão previstas duas competições com participação de brasileiros: a etapa continental de Canmore (Canadá), nas próximas quarta (26) e quinta-feiras (27), e a abertura da Copa do Mundo de esqui cross-country, em dezembro. A Amarelinha terá como representantes os atletas Aline Rocha, Wesley Santos e  Altair Marangne.

