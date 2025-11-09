Cruzeiro e Fluminense jogam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (9) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em busca de uma vitória antes da parada da Série A do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa do mês de novembro.

Ocupando a 3ª posição da classificação com 63 pontos conquistados, a Raposa busca a 3ª vitória consecutiva na competição para entrar de vez na luta pelo título da competição nacional. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim bateu o Grêmio pelo placar de 1 a 0 mesmo atuando em Porto Alegre.

Para medir forças com o Fluminense, o Cruzeiro não poderá contar com o volante Lucas Silva, suspenso por acúmulos de cartões amarelos. Desta forma, a equipe mineira deve entrar em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Do outro lado do gramado estará um Fluminense que vive um momento de grande instabilidade na temporada. Após garantir presença nas semifinais da Copa do Brasil e realizar uma boa campanha na Copa do Mundo de Clubes da Fifa (garantindo no final a quarta posição), o Tricolor das Laranjeiras tenta deixar para trás o baixo aproveitamento fora de casa para somar importantes pontos na disputa por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores.

Apesar de vir de vitória de 1 a 0 sobre um surpreendente Mirassol na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldia tenta melhorar o seu aproveitamento fora de casa. Como visitante, e sob o comando do técnico argentino, o time das Laranjeiras soma quatro partidas (três derrotas e um empate).

E a falta de bons resultados como visitante tem incomodado o Fluminense, como deixou claro o técnico Luis Zubeldia em coletiva após o triunfo sobre o Mirassol: “Espero que, com o tempo, também alcancemos bons resultados fora de casa. Trabalhar não apenas o aspecto tático, mas também o mental. Saber manejar situações fora de casa. Sempre digo que os rendimentos oscilam um pouco no Campeonato Brasileiro considerando a localização e partidas como visitantes, fora os primeiros colocados, que mantêm regularidade com ou sem mando de campo”.

Assim como o Cruzeiro, o Tricolor terá um desfalque importante para a partida, o volante Martinelli, suspenso por acumulação de cartões amarelos. Dois jogadores brigam pela vaga, Facundo Bernal e Nonato. E o time das Laranjeiras deve começar o confronto com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Facundo Bernal (Nonato), Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.