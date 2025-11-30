Cruzeiro empata com Ceará e sai da briga pelo título do Brasileirão
As chances de título, que já seriam remotas mesmo em caso de vitória, chegaram ao fim para o Cruzeiro. Neste sábado (29), a Raposa empatou por 1 a 1 com o Ceará, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza.
Os mineiros, em terceiro lugar, foram a 69 pontos, seis a menos que o Flamengo. Apesar de poder igualar a pontuação do Rubro-Negro, líder da competição, a equipe celeste não teria como ficar à frente, pois teria uma vitória a menos. O Vozão, com 43 pontos, é o 14º, ainda ameaçado pelo rebaixamento, a somente dois pontos do Z4, como é chamado o grupo dos quatro últimos colocados, que descem à Série B.
No primeiro tempo, o Cruzeiro teve dois gols anulados por impedimento, ambos do volante Christian, aos 30 e aos 44 minutos. Melhor para o Ceará, que balançou as redes aos 10 minutos da etapa final, com Vinícius Zanocelo. O volante recebeu do meia Lucas Mugni em jogada de contra-ataque, finalizou de fora da área e o goleiro Cássio não conseguiu defender.
A Raposa buscou o empate aos 25. O lateral Kaiki Bruno foi lançado na área pela esquerda e cruzou rasteiro. A defesa do Vozão tentou afastar e o zagueiro Willian Machado - que tentou se antecipar ao atacante Gabriel Barbosa - desviou para o gol, marcando contra. Os dois times tiveram chances de conseguir a vitória, mas o placar não se alterou.
Vitória deixa Inter no Z4
Mais cedo neste sábado, o Vitória superou o Mirassol por 2 a 0 no Barradão, em Salvador, e saiu da zona de rebaixamento. Pior para o Internacional, que entrou no Z4 restando duas rodadas para o fim do Brasileirão. O Leão baiano soma 42 pontos e subiu para 15º. O time paulista, com 63 pontos, perdeu a chance de garantir vaga antecipada à fase de grupos da próxima Libertadores, mas segue em quarto.
O triunfo do Vitória começou a ser desenhado aos 24 minutos do primeiro tempo. O atacante Erick cruzou pela direita e Lucas Halter cabeceou na pequena área. O goleiro Walter conseguiu bloquear, mas o rebote sobrou com o próprio zagueiro, que mandou para as redes. Na etapa final, aos 44, o meia Matheuzinho, de pênalti, garantiu o resultado positivo dos anfitriões.
A equipe rubro-negra ultrapassou Santos e Inter, que têm 41 pontos. Na última sexta-feira (28), o Peixe venceu o Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), enquanto o Colorado foi goleado pelo Vasco por 5 a 1 em São Januário, no Rio de Janeiro. Pelo saldo de gols, o Alvinegro fica em 16º e os gaúchos em 17º, abrindo a zona de rebaixamento.
Sob nova (velha) direção
Por conta da derrota, o Inter demitiu o técnico Ramón Diaz neste sábado. Campeão mundial e da Libertadores pelo Colorado em 2006, Abel Braga foi contratado poucas horas depois para dirigir a equipe nas duas rodadas finais do Brasileirão. O treinador, que iniciará a oitava passagem pelo clube, é quem mais comandou o time gaúcho na história (340 jogos).
