Diogo Moreira conquista Campeonato Mundial de Moto2

Este é o primeiro título mundial do Brasil em uma categoria da MotoGP
Agência Brasil
Publicado em 16/11/2025 - 17:23
Rio de Janeiro
O brasileiro Diogo Moreira conquistou, neste domingo (16), o título do Campeonato Mundial de Moto2, segunda categoria em escala de importância da MotoGP. Desta forma, o atleta da equipe Italtrans Racing Team se tornou o primeiro piloto do Brasil a garantir, na história, um mundial em uma categoria da MotoGP.

Diogo Moreira garantiu o título porque na última etapa da temporada, disputada em Valência (Espanha), terminou na 10ª colocação. Já o único corredor com possibilidades de tirar a conquista do brasileiro, o espanhol Manuel Gonzalez, da Liqui Moly Dynavolt Intact GP, teve problemas com sua moto e terminou apenas na 22ª colocação, o que foi insuficiente para ameaçar o título do brasileiro.

Desta forma, Diogo Moreira fechou a temporada com o título graças aos 286 pontos somados no total, enquanto Manuel González garantiu o vice-campeonato com o total de 257 pontos.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes motovelocidade moto2 Campeonato Mundial diogo moreira
