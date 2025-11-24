logo ebc
Dirigente da Federação Internacional prevê domínio de Alcaraz e Sinner

Ross Hutchins aponta João Fonseca como talento emergente
Shrivathsa Sridhar
Publicado em 24/11/2025 - 19:47
Bengalore (Índia)
Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, tênis
© REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Direitos Reservados
Reuters

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner podem ter transformado o tênis masculino em um duopólio nos últimos dois anos ao conquistar os Grand Slams, mas o presidente-executivo da Federação Internacional de Tênis, Ross Hutchins, está convencido de que uma nova onda de adversários surgirá.

Os jovens na casa dos 20 anos, apelidados de “Sincaraz”, dividiram os majors novamente este ano e se enfrentaram em seis finais no total, reforçando seu controle sobre o esporte e sinalizando uma mudança de poder após as aposentadorias de Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray.

Embora Novak Djokovic, de 38 anos, continue sendo uma grande ameaça como o único membro ativo do “Big Four”, que acumulou 69 troféus de Grand Slam em duas décadas, é a rivalidade “Sincaraz” que está definindo uma nova era para o tênis.

“É emocionante, não é?”, disse Hutchins à Reuters. “Quero dizer, que história. Toda vez que vemos jogadores incríveis chegando ao fim de suas carreiras, parece que dois, quatro, seis, oito novos jogadores aparecem e elevam o nível para outra dimensão”.

“Que campeões históricos nós tivemos, que jogadores incríveis tivemos no passado. Agora, esses dois continuam a se esforçar para atingir novos níveis. Seus saques melhoram, seus forehands melhoram, seus movimentos melhoram e sua mentalidade melhora”.

“Eles continuam levando o esporte a outro patamar, que é simplesmente abraçar o mundo com tanta empolgação toda vez que entram em quadra. Mas o esporte também tem um forte contingente de grupos por trás deles”.

Embora o espanhol Alcaraz e o italiano Sinner tenham se destacado com um total de 10 majors, Hutchins apontou talentos emergentes como o brasileiro João Fonseca como prova de que a próxima geração está batendo à porta.

Fonseca ganhou seu segundo título de nível ATP na Basileia no mês passado e o jovem de 19 anos entrou para o top 25 do mundo depois de começar o ano na 145ª posição.

O adolescente norte-americano Learner Tien impressionou ao conquistar seu primeiro título em Metz neste mês, assim como o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos, que derrotou seu mentor e 24 vezes campeão de majors, Djokovic, para conquistar o título de Miami em março.

“Alcaraz e Sinner criaram um gap em termos de seus sucessos, mas há outros jovens jogadores, como Fonseca [...]. Não me surpreenderia se houvesse alguém que se destacasse”, acrescentou Hutchins.

“Murray e Djokovic realmente se destacaram quando Nadal e Federer assumiram o controle. Anteriormente, sempre houve pessoas que se destacaram”.

“Portanto, não podemos prever o que acontecerá no ano que vem, mas esses dois [Alcaraz e Sinner] estão em alta neste ano e é de tirar o fôlego”, completou.

