Dois torcedores morrem de infarto no 2º dia do ATP Finals na Itália

Os indivíduos, entre 70 e 78 anos, faleceram em momentos distintos

Dois espectadores morreram de parada cardíaca durante o segundo dia do ATP Finals na Inalpi Arena, em Turim, informaram a Federação Italiana de Tênis (FITP) e a ATP nesta terça-feira (11).

Os indivíduos tinham 70 e 78 anos e os incidentes ocorreram em momentos diferentes na segunda-feira (10). A primeira partida de simples entre o italiano Lorenzo Musetti e Taylor Fritz foi adiada, com um anúncio feito sobre uma situação médica na arena.

"A Federação Italiana de Tênis e a ATP expressam suas mais profundas condolências após o trágico falecimento de dois espectadores ontem durante o ATP Finals em Turim", informou um comunicado conjunto.

"A equipe médica e de emergência do local respondeu imediatamente, prestando toda a assistência possível. Apesar da pronta intervenção e subsequente transferência para o hospital, infelizmente, ambos faleceram."

Os campeonatos de final de temporada têm sido realizados na arena de Turim desde 2021, com a cidade italiana confirmada como sede para 2026. O ATP Finals permanecerá na Itália até 2030.

Grandes multidões estiveram na arena na segunda-feira (10), quando, junto com Musetti, os torcedores italianos estavam em peso para torcer pelo atual campeão Jannik Sinner, que derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime.

