logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Dupla de Stefani vira sobre atual campeã e vai à semi do WTA Finals

Ao lado de húngra Timea Babos, brasileira volta à quadra nesta sexta
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 12:58
Rio de Janeiro
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
© Fotojump/SP Open/Direitos Reservados

A dupla da brasileira Luisa Stefani com húngara Timea Babos garantiu nesta quinta-feira (6) a classificação às semifinais do WTA Finals com vitória de virada sobre as atuais campeãs Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia). É a primeira vez que uma representante do país chega às semifinais do torneio, que reúne as oito melhores duplas da temporada. Stefani e  Babos (cabeça de chave 7) derrotaram as adversárias (cabeça de chave 3) por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 7/5 e 10-5), em Riad (Arábia Saudita).

A parceria Brasil-Hungria avançou em segundo lugar no Grupo B (Liezel Huber) e terá pela frente na semi a única dupla invicta no WTA Finals, formada pela taiwanesa Su-wei Hsieh e a letã Jelena Ostapenkko – elas terminaram a fase de grupos (Martina Navratilova) na liderança. O jogo que garantirá vaga na final será nesta sexta-feira (7), em horário ainda indefinido.

"Eu nunca estive preparada para voltar para casa. Isso não funciona no tênis, precisávamos lutar e foi isso o que fizemos. Teve um ponto decisivo no segundo set onde salvamos algumas bolas, muita energia, acabamos quebradas a seguir, mas o momento mudou para mim e para nós também. Disse à Timea que tinha um motivo por ter vencido esse torneio três vezes e no final ela jogou demais e tivemos um grande esforço de equipe para vencer essa partida. As adversárias são duras, tínhamos perdido dois jogos para elas, mas lutamos e estamos orgulhosas", comemorou Stefani, estreante na competição, referido-se à parceira que detém três títulos de duplas de WTA Finals (2017, 2018 e 2019).

As adversárias na semi, Hsieh e Ostapenko, iniciaram a competição como cabeça de chave 6. Neste ano, elas foram vice-campeãs dos torneios de Wimbledon, Dubai e Aberto da Austrália. Já Stefani e Babos, foi a sétima dupla melhor do ano, com três títulos: um WTA 250 SP Open e três WTA 500 – Linz (Áustria(, Estrasburgo (França).  

Relacionadas
Dupla de Luisa Stefani e Timea Babos derrota russas Diana Shnaider (Rússia) e Mirra Andreeva (Rússia) no segundo jogo do WTA Finals, em 04/11/2025
Stefani e Babos vencem russas e se aproximam da semi do WTA Finals
VITÓRIA MIRANDA, LUIZ CALIXTO, Parapan de Jovens, tênis em cadeira de rodas
Tênis em cadeira de rodas do Brasil soma 3 ouros no Parapan de Jovens
flamengo, são paulo, brasileiro
Brasileiro: São Paulo arranca empate e impede Fla de assumir liderança
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani Timea Babos semifinais WTA Finals tênis brasileira Riad
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Paulo Frateschi, ex-deputado pelo PT, é morto pelo filho em São Paulo
qui, 06/11/2025 - 13:33
Brasília (DF) 06/11/2025 – Marinez Scherer é escolhida como enviada especial para a COP30. Foto: Conferência dos oceanos/Divulgação
Meio Ambiente Especialista da COP30 cobra mais financiamento para oceanos
qui, 06/11/2025 - 13:21
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério do Trabalho e Emprego e do ministério da Previdência Social.
Geral Prazo para contestar descontos indevidos do INSS ​termina dia 14
qui, 06/11/2025 - 13:07
Luisa Stefani Timea Babos, sp open, tênis
Esportes Dupla de Stefani vira sobre atual campeã e vai à semi do WTA Finals
qui, 06/11/2025 - 12:58
Brasília (DF) 10/10/2025 – Caminhos da Reportagem apresenta reserva na Amazônia que utiliza o extrativismo sustentável. Frame TV Brasil
Meio Ambiente OMM cobra ação global imediata para frear aquecimento durante COP30
qui, 06/11/2025 - 12:56
Belém (PA), 06/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante Plenária Geral dos Líderes na Cúpula do Clima de Belém - COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente É momento de levar a sério os alertas da ciência, diz Lula na Cúpula
qui, 06/11/2025 - 12:47
Ver mais seta para baixo