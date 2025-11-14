Duplas do Brasil estreiam com 6 vitórias no Mundial de Vôlei de Praia

O Brasil cravou seis vitórias por 2 sets a 0 na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de vôlei de praia em Adelaide (Austrália). As campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda abriram a rodada na noite de quinta (13) com triunfo sobre a dupla anfitriã Phillips e Mears por 21/16 e 21/19, pelo Grupo F. Na sequência, a dupla número 1 do ranking Thamela e Vic derrotaram as peruanas Gaona e Allcca 21/19 e 25/23, pelo Grupo A.

“A gente já sabia que seria um jogo difícil. Eu, principalmente, né, por ser a minha primeira Copa do Mundo, eu ainda não tinha vivido isso aqui. Então, realmente, é outra energia, é outro torneio, mas eu acho que a gente conseguiu se manter ali sempre consciente, consistente, buscando a nossa tática, que faz a diferença, né, no final do set", analisou Thamela.

As brasileiras seguiram dominantes na madrugada desta sexta (14). Atuais vice-líderes do ranking, Carol Solberg e Rebecca sobraram diante da dupla egípcia Marwa e Nada: aplicaram 21/7 e 21/18, em jogo de estreia do Grupo B. Depois, Vitória e Hegê superaram as holandesas Emi van Driel e Bekhuis por 21/19 e 21/16, pelo grupo C.

Na disputa masculina, Evandro e Arthur Lanci (quarta melhor dupla no ranking) levou a melhor sobre os nicaraguenses Mora e Lopez, por 21/17 e 21/19, na primeira rodada do grupo C. Fechando as estreias da Amarelinha no Mundial, duas duplas do país duelaram na estreia pelo Grupo C: George e Saymon ganharam dos compatriotas André e Renato por 21/17 e 21/19.

“É o primeiro jogo, e ainda mais jogar Brasil contra Brasil, eu acho que o nervosismo é um pouquinho maior. E jogar uma Copa do Mundo, acho que o primeiro jogo também deixa um pouco nervoso. Mas eu e George conversamos muito aqui dentro do banco também. A gente falou: a gente está nervoso dentro da quadra, mas vamos tentar sempre um ajudar o outro. E jogar um jogo caseiro, foi o que eu falei para ele, é, é sempre lá em cima. Brasil contra Brasil é praticamente quase uma semifinal, né? E a nossa chave está sendo a mais forte do torneio”, pontuou Saymon, referindo-se aos atuais campeões olímpicos Åhman e Hellvig (Suécia), que também estão na chave C.

O Mundial vai até 23 de novembro, com transmissão ao vivo online na Volleyball World TV. A competição reúne ao todo 96 duplas: 48 em cada gênero, divididas em 12 chaves de quatro. Na fase de grupos, as equipes competem entre si. As duas melhores após três rodadas se classificam direto à fase eliminatória (32 avos de final), assim como os quatro melhores terceiros colocados. O regulamento prevê ainda repescagem com as outras oito equipes que terminarem em terceiro lugar (apenas quatro avançarão). A decisão do título mundial está programada para 23 de novembro (um domingo).

Programação

SEXTA (14)

21h30 - Carol/Rebecca x Konink/Poiesz (Países Baixos) - Grupo B

SÁBADO (15)

0h30 - George/Saymon x Burnett/Hodges (Austrália) - Grupo C

0h30 - Ana Patrícia/Duda x Okla/Lunio (Polônia) - Grupo F

2h30 - Åhman/Hellvig (Suécia) x André/Renato - Grupo C

2h30 - Thâmela/Vic x Michelle/Corrales (Paraguai) - Grupo A

3h30 - Evandro/Arthur Lanci x Amieva/Bueno (Argentina) - Grupo D

19h30 - Nuss/Brasher (EUA) x Vitória/Hegê - Grupo C

21h30 - Ana Patrícia/Duda x Svozilova/Stochlova (República Tcheca) - Grupo F

DOMINGO (16)

3h30 - André/Renato x Burnett/Hodges (Austrália) - Grupo C

8h00 - Åhman/Hellvig (Suécia) x George/Saymon - Grupo C

19h30 - Carol/Rebecca x Davidova/Khmil (Ucrânia) - Grupo B

20h30 - Evandro/Arthur Lanci x Henning/Wüst (Alemanha) - Grupo D

20h30 - Vitória/Hegê x Pamela/Esther M (Nigéria) - Grupo C

21h30 - Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia) - Grupo A