logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Em um clássico movimentado, Fluminense derrota Flamengo no Maracanã

Palmeiras não passa de empate sem gols com o Vitória
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 00:19
Rio de Janeiro
Fluminense, Flamengo, brasileiro
© Lucas Merçon/Fluminense FC/Direitos reservados

Em um clássico muito movimentado, o Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (19) no estádio do Maracanã, em partida válida 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o revés, o Rubro-Negro conseguiu manter a liderança da classificação, sendo beneficiado pelo empate do Palmeiras com o Vitória.

Desta forma, o time da Gávea, que permanece com 71 pontos, viu diminuir sua vantagem diante do Verdão para apenas dois pontos.

Enfrentando um Flamengo repleto de desfalques, o Fluminense se impôs no primeiro tempo do clássico disputado no Maracanã. E a primeira oportunidade foi criada justamente pela equipe das Laranjeiras. Aos três minutos Canobbio recebeu a bola na esquerda e, dentro da área com muita liberdade, bateu muito perto do gol defendido pelo goleiro Rossi.

Aos nove o Fla respondeu com ótima jogada individual do colombiano Carrascal que parou em defesa de Fábio. Mas o Flu era superior, em especial no aspecto físico, e abriu o placar com um golaço do de Acosta. O argentino aproveitou bola que sobrou na entrada da área aos 25 minutos e bateu de primeira para colocar a bola no ângulo do gol defendido por Rossi.

A equipe do time argentino Luis Zubeldía continuou mandando no confronto e ampliou aos 32 minutos. O jovem zagueiro João Victor recuou mal, o goleiro Rossi errou o domínio e acabou perdendo a bola para Serna, que chegou em velocidade e bateu para o gol vazio.

Após o intervalo o técnico Filipe Luís começou a mudar algumas peças para tentar equilibrar o jogo. E as mudanças surtiram efeito, com o Flamengo passando a rondar o gol de Fábio com mais perigo. E, muito mais na base da vontade do que na qualidade, o Rubro-Negro da Gávea conseguiu descontar, aos 39 minutos, com um gol de pênalti do volante Jorginho.

Palmeiras empata

Quem perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileiro foi o Palmeiras, que não passou de um empate sem gols com o Vitória em partida, antecipada da 37ª rodada, disputada no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira empilhou oportunidades de abrir o marcador, mas viu o goleiro Thiago Couto brilhar com defesas difíceis para permitir que o Leão chegasse aos 36 pontos, na 17ª posição da classificação. Já o Verdão chegou aos 69 pontos, permanecendo na segunda colocação.

Outros resultados:

Santos 1 x 1 Mirassol
Grêmio 2 x 0 Vasco

Relacionadas
flamengo, sport, brasileiro
Flamengo goleia Sport e assume liderança; Santos derrota Palmeiras
seleção feminina de futsal, mundial, filipinas
Seleção desembarca nas Filipinas para disputa do Mundial de futsal
brasil, tunísia, amistoso
Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia
Edição:
Fábio Lisboa
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro - O delegado de Polícia Federal (PF) Alexandre Ramagem Rodrigues dá entrevista na sede da Superintendência Regional da PF (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Política Câmara diz que não foi informada sobre saída de Ramagem do país
qui, 20/11/2025 - 12:41
Brasília (DF) 18/11/2025 – Daniel Vorcaro - Banco Master. Foto: Banco Master
Justiça Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
qui, 20/11/2025 - 12:01
Rio de Janeiro (RJ), 20/11/2024 - Rio celebra dia Nacional da Consciência Negra no Monumento Zumbi dos Palmares, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos 20 de novembro: saiba a origem da data e quem foi Zumbi dos Palmares
qui, 20/11/2025 - 11:58
Rio de Janeiro (RJ), 05/06/2024 – Trilha guiada pelo biólogo Marcus Nadruz, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Dia da Consciência Negra: Jardim Botânico do Rio tem programa especial
qui, 20/11/2025 - 11:31
U.S. President Donald Trump speaks to reporters after arriving from Camp David to the White House in Washington, U.S. May 17, 2020. REUTERS/Eric Thayer
Internacional Trump assina projeto de lei para liberar arquivos de Epstein
qui, 20/11/2025 - 11:11
Felipe Massa perto de tribunal no Reino Unido que julga sua ação contra F1, FIA e Ecclestone. REUTERS/Isabel Infantes
Esportes Parte de processo de Massa no Reino Unido contra F1 pode continuar
qui, 20/11/2025 - 10:55
Ver mais seta para baixo