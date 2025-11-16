Esqui Alpino: Lucas Pinheiro vence etapa de Levi da Copa do Mundo
Lucas Pinheiro Braathen conquistou a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de Esqui Alpino em uma emocionante corrida de abertura da temporada na estação de Levi, na Finlândia, neste domingo (16).
ELE FEZ HISTÓRIA! 🇧🇷🤩⛷️— Time Brasil (@timebrasil) November 16, 2025
Lucas Pinheiro coloca o Brasil no topo do Esqui Alpino ao vencer a etapa de Levi, na Finlândia, a primeira vitória brasileira em uma Copa do Mundo da modalidade.
E a gente comemora e dança junto, Lucas! Que orgulho ver você voando na neve.
VAMOS,… pic.twitter.com/V7XgkzpJN3
Lucas Pinheiro, que trocou a Noruega pelo Brasil no ano passado, manteve uma vantagem de 0,41 segundo na primeira corrida e não cometeu nenhum erro na segunda, chegando ao topo do pódio.
O campeão olímpico de slalom da França, Clement Noel, ficou em segundo lugar, 0,31 segundo mais lento, enquanto fãs locais no resort do Círculo Polar Ártico comemoraram ruidosamente o terceiro lugar de Eduard Hallberg.
