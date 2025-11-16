logo ebc
Esqui Alpino: Lucas Pinheiro vence etapa de Levi da Copa do Mundo

Esta é a primeira conquista brasileira na história da competição
Martyn Herman
Publicado em 16/11/2025 - 14:42
Levi (Finlândia)
Lucas Pinheiro Braathen, Copa do Mundo de Esqui Alpino, Finlândia
© Roni Rekomaa/Lehtikuva via Reuters/Direitos Reservados
Reuters

Lucas Pinheiro Braathen conquistou a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo de Esqui Alpino em uma emocionante corrida de abertura da temporada na estação de Levi, na Finlândia, neste domingo (16).

Lucas Pinheiro, que trocou a Noruega pelo Brasil no ano passado, manteve uma vantagem de 0,41 segundo na primeira corrida e não cometeu nenhum erro na segunda, chegando ao topo do pódio.

O campeão olímpico de slalom da França, Clement Noel, ficou em segundo lugar, 0,31 segundo mais lento, enquanto fãs locais no resort do Círculo Polar Ártico comemoraram ruidosamente o terceiro lugar de Eduard Hallberg.

