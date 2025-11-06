Esportes
Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina
Guerreiras Grenás medem forcas com o Palmeiras na decisão
Agência Brasil
Publicado em 06/11/2025 - 20:01
Rio de Janeiro
Versão em áudio
A Ferroviária será o mandante na grande decisão da Copa do Brasil Feminina diante do Palmeiras. Isto foi definido em sorteio realizado, nesta quinta-feira (6), pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro.
As Guerreiras Grenás garantiram a vaga na final após derrotarem o Bahia, pelo placar de 2 a 0, na última terça-feira (4) na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A Ferroviária busca o bicampeonato da competição, após ficar com o título de 2014.
Já as Palestrinas avançaram para a decisão depois de golearem o São Paulo por 4 a 0. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.
Destaques EBC
Radioagência
Cinemateca de Curitiba traz mostras com Spike Lee e Robert Redford
Rádios
Repórter Nacional 18h30: Lula lança fundo para preservação das florestas; iniciativa já conta com apoio de 53 países e investimento de mais de US$ 5 bi
TV Brasil
Mais de 70 chefes de Estado já estão no Brasil para a COP30
Mais notícias
Educação Reaplicação da prova para docentes em casos específicos será dia 30
qui, 06/11/2025 - 20:53
Saúde Baixada Santista registra ao menos 44 casos de meningite em 2025
qui, 06/11/2025 - 20:48
Economia Petrobras anuncia lucro líquido de R$ 32,7 bi no terceiro trimestre
qui, 06/11/2025 - 20:31
Economia Bolsa volta a bater recorde, apesar de pressões do exterior
qui, 06/11/2025 - 20:08
Esportes Ferroviária será mandante na final da Copa do Brasil Feminina
qui, 06/11/2025 - 20:01
Esportes Seleção brasileira de handebol é convocada para Mundial Feminino
qui, 06/11/2025 - 19:19