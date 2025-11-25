logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fifa divulga potes para sorteio dos grupos da Copa de 2026

Brasil está no pote 1 ao lado dos outros cabeças de chave
Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 20:57
Rio de Janeiro
Bola da Copa do Mundo de 2026 nos EUA 13/3/2025 Gary A. Vasquez-Imagn Images
© Reuters/Gary A. Vasquez-Imagn Images/proibida reprodução

A Fifa divulgou nesta terça-feira (25) a divisão dos potes para o sorteio dos grupos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no dia 5 de dezembro em Washington (Estados Unidos). A seleção brasileira está no pote 1, junto dos outros cabeças de chave da competição.

“Os procedimentos do sorteio final estabelecem que os países-sede - Canadá, México e Estados Unidos - serão alocados no pote 1. As outras 39 seleções classificadas serão distribuídas nos quatro potes de 12 equipes cada, de acordo com o Ranking Mundial Masculino da Fifa publicado no dia 19 de novembro de 2025. Por fim, as duas vagas referentes ao torneio de repescagem da Copa do Mundo de 2026, assim como as quatro vagas da repescagem europeia, serão alocadas no pote 4”, informou a Fifa por meio de um comunicado oficial.

Divisão dos potes

Pote 1: Canadá; México; EUA; Espanha; Argentina; França; Inglaterra; Brasil; Portugal; Holanda; Bélgica; Alemanha

Pote 2: Croácia; Marrocos; Colômbia; Uruguai; Suíça; Japão; Senegal; RI do Irã; República da Coreia; Equador; Áustria; Austrália

Pote 3: Noruega; Panamá; Egito; Argélia; Escócia; Paraguai; Tunísia; Costa do Marfim; Uzbequistão; Catar; Arábia Saudita; África do Sul

Pote 4: Jordânia; Cabo Verde; Gana; Curaçau; Haiti; Nova Zelândia; vagas A, B, C e D da repescagem europeia; vagas 1 e 2 do Torneio Classificatório da FIFA

Sorteio

A Fifa sorteará os grupos da Copa do Mundo de 2026 no dia 5 de dezembro, a partir das 14h (horário de Brasília).

Relacionadas
Brasil empata em 1 a 1 com a Tunísia, em 18/11/2025 - último amistoso do ano
Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa
portugal, armênia, eliminatórias, copa do mundo
Portugal goleia Armênia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026
brasil, tunísia, amistoso
Brasil desperdiça pênalti e não passa de empate com Tunísia
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa do Mundo mundial de 2026 Fifa Sorteio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais 6 condenados
ter, 25/11/2025 - 22:01
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça Maioria do STF valida execução das penas de Bolsonaro e seis réus
ter, 25/11/2025 - 21:45
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Aposta de Cachoeira do Sul (RS) leva quase R$ 15 milhões na Mega-Sena 
ter, 25/11/2025 - 21:38
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Saúde Fiocruz inicia testes para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal
ter, 25/11/2025 - 21:31
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a receber comida especial na prisão
ter, 25/11/2025 - 21:26
Supporters of Brazil's President Jair Bolsonaro protest against President-elect Luiz Inacio Lula da Silva, in Jacarei
Justiça MPF processa caminhoneiros que bloquearam Via Dutra em 2022 
ter, 25/11/2025 - 21:17
Ver mais seta para baixo