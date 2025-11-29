Final de etapa da Copa do Mundo de skate street terá dois brasileiros

O Brasil tem dois atletas na final da etapa de Kitakyushu (Japão) da Copa do Mundo de skate street. Neste domingo (30), a partir de 1h40 (horário de Brasília), os paulistas Giovanni Vianna e Wallace Gabriel brigam pelo título da disputa masculina. Entre as mulheres, não há representantes brasileiras na decisão, que começa às 0h40. O canal da World Skate, a federação responsável pela modalidade, transmite as provas ao vivo.

Na semifinal deste sábado (29), os skatistas realizaram duas voltas e três manobras. A somatória da maior nota de cada vale como pontuação final. Os oito melhores foram à decisão.

Número 11 do ranking masculino da World Skate, Giovanni teve o quarto melhor desempenho, com 156,81 pontos (68,26 da volta e 88,55 da manobra), enquanto Wallace (78º do mundo e que disputa apenas seu segundo evento no circuito) foi o sexto, com 153,69 pontos (68,61 da volta e 85,08 da manobra). O gaúcho João Lucas Alves, com 107,30 pontos (85,46 da manobra e 21,84 da volta), ficou em 14º, fora da final.

O japonês Sora Shirai - quarto do ranking e campeão mundial em casa há dois anos, quando a competição foi em Tóquio - teve a melhor avaliação da semifinal: 161,77 (89,06 da manobra e 72,71 da volta). Ele superou em dois pontos o compatriota Kairi Netsuke, número oito do mundo. O evento vale pontos no ranking da World Skate, que define os classificados à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos) em 2028.

No feminino, o domínio também foi japonês, com Liz Akama tendo a melhor pontuação (147,24), seguida por Ibuki Matsumoto (145,85 pontos) e Yumeka Oda (143,00). O país anfitrião ainda terá Nanami Onishi (125,69), classificada com a oitava vaga. As quatro estão entre as 13 melhores do ranking da World Skate.

As paulistas Pâmela Rosa (16ª do mundo) e Isabelly Ávila (53º) foram eliminadas ainda nas quartas de final. Vice-líder do ranking mundial, a maranhense Rayssa Leal não disputou o torneio. Prestes a completar 18 anos e já na reta final do Ensino Médio, a medalhista de prata nos Jogos de Tóquio e Paris (França) dedicou-se aos estudos.