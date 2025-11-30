logo ebc
Flamengo garante vagas na Copa Intercontinental e no Mundial de 2029

Título da Libertadores põe Rubro-Negro na rota do Paris Saint-Germain
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 30/11/2025 - 13:59
São Paulo
Além de alçar o Flamengo ao posto de clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, o tetracampeonato da mais importante competição sul-americana, conquistado sábado (29), garantiu o Rubro-Negro em outros dois torneios: a Copa Intercontinental deste ano e o Mundial de Clubes de 2029, ambos organizados pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

A Copa Intercontinental ocupa, no calendário, o período que destinado ao Mundial no formato antigo, que reunia sete clubes (seis campeões continentais e um representante do país-sede), no qual as equipes da América do Sul e da Europa entravam diretamente na semifinal. Desde o ano passado, são apenas seis times, um por confederação.

A edição deste ano teve início em setembro, com o embate entre os ganhadores das Ligas dos Campeões da África (Pyramids, do Egito) e da Oceania (Auckland City, da Nova Zelândia). Os egípcios venceram (3 a 0) e se credenciaram à disputa da Copa África-Ásia-Oceania, contra o representante asiático (Al Ahli, da Arábia Saudita).

A equipe africana levou novamente a melhor (3 a 1), ergueu o troféu e se garantiu na chamada Copa Challenger, em que terá pela frente o vencedor do duelo entre Flamengo e Cruz Azul, do México, que disputam o Dérbi das Américas em Doha, também valendo taça.

O confronto será no dia 10 de dezembro, às 14h (horário de Brasília). Vale lembrar, porém, que a última rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para 7 de dezembro, três dias antes do jogo no Catar.

Quem passar, enfrenta o Pyramids no dia 13 de dezembro, no mesmo local e horário. O ganhador dessa Copa Challenger, por fim, faz a final da Copa Intercontinental com o Paris Saint-Germain, da França, vencedor da última Liga dos Campeões da Europa.

A decisão também será em Doha, no dia 17 de dezembro.

Em 2024, o Botafogo foi o representante brasileiro e sul-americano na Intercontinental. O Glorioso foi superado pelo Pachuca, do México, por 3 a 0, pelo Dérbi das Américas. O título ficou com o Real Madrid, da Espanha, que bateu os mexicanos por 3 a 0.

O Mundial de Clubes de 2029, por sua vez, ainda não tem sede definida. A América do Sul tem direito a seis vagas, sendo quatro para os campeões da Libertadores do quadriênio 2025-2028, o que significa que o Flamengo já está garantido.

O Rubro-Negro esteve na edição deste ano, nos Estados Unidos, e chegou às oitavas de final, sendo eliminado pelo Bayern de Munique, da Alemanha. Também estão com vaga assegurada: Al-Ahli, Cruz Azul, Pyramids e PSG.

