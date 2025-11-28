logo ebc
Fluminense goleia São Paulo e confirma presença na Copa Libertadores

Time das Laranjeiras alcança vitória de 6 a 0 no Maracanã
Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 22:54
Rio de Janeiro
© Lucas Merçon/Fluminense FC/Direitos reservados

O Fluminense goleou o São Paulo por 6 a 0, na noite desta quinta-feira (27) no estádio do Maracanã, e garantiu a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América, ainda na fase prévia. O triunfo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, representou a pior derrota da equipe do Morumbi para o time das Laranjeiras na história da competição.

Graças à grande vitória jogando em casa, o Fluminense assumiu a 5ª posição da classificação com 58 pontos. Já o São Paulo permaneceu com 48 pontos após o revés, ocupando a 8ª posição.

O jogo

O Tricolor das Laranjeiras não tomou conhecimento do São Paulo na noite desta quinta no Maracanã. E, logo aos 8 minutos o primeiro tempo, abriu o placar graças a gol em cobrança de pênalti do uruguaio Canobbio. Sete minutos depois o Flu ampliou com o volante Martinelli, que aproveitou sobra de bola para bater para o gol vazio.

A equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía continuou melhor no confronto, e chegou ao terceiro ainda na etapa inicial, aos 23 minutos, quando Serna puxou contra-ataque e tocou para Nonato, que ganhou da marcação de Ferraresi antes de bater colocado para superar o goleiro Young.

Após o intervalo o Fluminense não tirou o pé do acelerador e continuou mandando no confronto. E o quarto saiu aos 24 minutos, com John Kennedy após receber passe de Serna. Seis minutos depois o time das Laranjeiras chegou ao quinto em nova jogada de contra-ataque que terminou em finalização de Canobbio.

O Flu deu números finais aos 41 minutos, quando Ganso lançou Soteldo na ponta esquerda e o venezuelano cruzou rasteiro para Serna, que apenas escorou para o fundo do gol.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Fluminense São Paulo campeonato brasileiro Copa Libertadores
