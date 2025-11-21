logo ebc
Gabriel Magalhães ficará afastado por semanas, diz técnico do Arsenal

Zagueiro sofreu lesão na coxa durante jogo da seleção brasileira
Pearl Josephine Nazare
Publicado em 21/11/2025 - 19:06
Bangalore (Índia)
© Reuters/Isabel Infantes/Direitos Reservados
Reuters

Gabriel Magalhães, zagueiro central do Arsenal (Inglaterra), ficará semanas afastado dos gramados após sofrer uma lesão na coxa enquanto defendia a seleção brasileira, disse o técnico do time londrino, Mikel Arteta, antes do clássico do Norte de Londres no próximo domingo (23) contra o Tottenham Hotspur (Inglaterra).

O jogador de 27 anos tem sido um dos pilares da defesa do Arsenal nesta temporada, formando uma parceria formidável com o francês William Saliba.

A dupla fez com que os Gunners sofressem apenas cinco gols em 11 jogos da Premier League, um recorde que os levou ao topo da tabela, quatro pontos à frente do segundo colocado, o Manchester City (Inglaterra).

A ausência de Gabriel é um revés, especialmente devido à sua ameaça aérea em lances de bola parada, mas o Arsenal tem várias opções para cobrir a ausência, incluindo as contratações da intertemporada Cristhian Mosquera e Piero Hincapie.

“Gabi infelizmente se machucou com a seleção. Ele ficará de fora por semanas”, disse Arteta aos repórteres nesta sexta-feira (21). “Precisamos fazer outro exame na próxima quarta-feira. Teremos um cronograma muito mais claro do que o que temos no momento”.

“É claramente um golpe. É o líder da nossa linha de defesa. Ficar sem ele nunca é algo positivo. O lado bom é que temos algumas opções muito boas. Elas precisam se impor agora”, afirmou o treinador.

O zagueiro Riccardo Calafiori ainda não treinou, pois foi retirado da seleção italiana com um problema no quadril. Arteta não falou muito sobre a disponibilidade do jogador de 23 anos para o confronto no Emirates.

“Ele ficou fora dos jogos [da Itália]. Não estava disponível. Ele está sofrendo com algumas coisas. Tivemos que trazê-lo de volta. Ele ainda não treinou. Teremos outra sessão amanhã. Vamos ver”, disse o espanhol.

Zagueiro Gabriel Magalhães é cortado da seleção brasileira
Em um clássico movimentado, Fluminense derrota Flamengo no Maracanã
Palmeiras derrota Ferroviária e conquista Copa do Brasil feminina
