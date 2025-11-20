logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Gabriel Medina retorna ao Circuito Mundial de Surfe em 2026

Tricampeão mundial sofreu uma lesão no ombro esquerdo em janeiro
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 18:52
Rio de Janeiro
gabriel medina, paris 2024, surfe
© William Lucas/COB/Direitos Reservados

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou, nesta quinta-feira (20), que o brasileiro Gabriel Medina retornará ao Circuito Mundial em 2026. No início de 2025, o medalhista olímpico de bronze e três vezes campeão mundial sofreu uma lesão no ombro esquerdo, durante um treino na praia de Maresias, em São Sebastião (SP), que o afastou das competições durante todo o ano.

“Gabriel Medina retorna ao Tour em 2026 pronto para escrever um novo capítulo [em sua carreira]. O tricampeão chega com fome, foco e aquela presença que muda o clima no lineup. Se tem Medina na água, tem expectativa lá em cima e a busca pelo tetra já começou”, publicou a WSL em suas redes sociais.

Em razão da lesão, em janeiro de 2025, Medina foi submetido a uma cirurgia para reconstruir o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

Relacionadas
São Paulo- 11/01/2025 O paulista Gabriel Medina está fora da temporada 2025 da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla e inglês). Foto : Brent Bielmann / WSL
Gabriel Medina lesiona ombro e perde temporada 2025 da WSL
gabriel medina, surfe
Gabriel Medina garante bronze para o Brasil no surfe masculino
CLOUDBREAK, FIJI - SEPTEMBER 1: Yago Dora of Brazil surfs in the practice session prior to the commencement of the Lexus WSL Finals Fiji on September 1, 2025 at Cloudbreak, Tavarua, Fiji. (Photo by Ed Sloane/World Surf League)
Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional
Edição:
Fábio Lisboa
esportes surfe Gabriel Medina WSL Circuito Mundial de Surfe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Incêndio na COP30 foi controlado em 6 minutos e evacuação foi rápida
qui, 20/11/2025 - 19:25
gabriel medina, paris 2024, surfe
Esportes Gabriel Medina retorna ao Circuito Mundial de Surfe em 2026
qui, 20/11/2025 - 18:52
Belém- 20/11/2025 - Incêndio em pavilhão da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil.
Meio Ambiente Zona Azul da COP30 segue fechada; 13 foram atendidos após incêndio
qui, 20/11/2025 - 18:18
João Fonseca durante partida do Aberto da Austrália 14/01/2025 REUTERS/Jaimi Joy
Esportes João Fonseca concorre ao prêmio ATP Awards de maior evoluçao do ano
qui, 20/11/2025 - 18:08
Brasília - 20/11/2025 - coordenadora do Comitê Nacional LBTI da Marcha de Mulheres Negras, Amanda Santos (psicóloga). Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Direitos Humanos Mulheres negras LBTI se mobilizam por direitos no 20 de novembro
qui, 20/11/2025 - 18:03
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Internacional Zelensky recebe plano dos EUA para acabar com a guerra na Ucrânia
qui, 20/11/2025 - 17:52
Ver mais seta para baixo