Goleiro Ederson diz que se sentia infeliz no Manchester City

Brasileiro disse que queria sair do clube desde a temporada passada
Shifa Jahan*
Publicado em 13/11/2025 - 12:42
Bengaluru (Índia)
Ederson em jogo do Fenerbahce contra Dinamo Zagreb 24/9/2025 REUTERS/Antonio Bronic
Reuters

O goleiro brasileiro Ederson disse que já tinha tentado deixar o Manchester City na temporada anterior à última, porque se sentia infeliz no clube da Premier League em meio a lesões.

Em uma coletiva de imprensa antes do amistoso internacional de sábado do Brasil contra o Senegal, o goleiro de 32 anos falou sobre sua transferência para o Fenerbahçe no final da temporada, tendo se juntado ao clube turco em um acordo de cerca de 12 milhões de libras (R$ 83,5 milhões) após oito anos repletos de troféus em Manchester.

Ederson conquistou 18 troféus no City após sua transferência do time português Benfica em 2017, incluindo seis títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões. Ele também ganhou o prêmio Luva de Ouro da Premier League três vezes.

"Na temporada anterior, eu já havia tentado sair, mas não deu certo. Acho que isso influenciou um pouco meu desempenho durante a temporada. Tive cinco lesões e não estava em meu melhor momento", disse Ederson aos repórteres na quarta-feira (12).

"Isso me afetou um pouco. Era uma decisão que eu já havia tomado com minha família para conversar com o clube sobre a saída, se eles concordassem. Eu precisava dessa mudança. Não faz sentido estar em um clube gigante e bem-sucedido se você não estiver feliz."

"É bom ter novos desafios em sua vida, em sua carreira... Com essa mudança, estou respirando futebol novamente, sentindo a atmosfera dos jogos na Turquia, o que é uma loucura. Estou muito feliz com esse novo desafio, ansioso para vencer", completou.

