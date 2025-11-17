Haaland, a força incansável por trás do sonho da Noruega no Mundial

Ele foi decisivo para time se classificar à Copa após jejum de 23 anos

Quando Erling Haaland saiu do gramado do estádio San Siro depois de ajudar a garantir a primeira vaga da Noruega na Copa do Mundo desde 1998, foi o ápice de uma missão que o jogador de 25 anos carrega nos ombros há anos.

Haaland marcou dois gols na vitória de 4 a 1 sobre a Itália no domingo (16) elevando sua extraordinária marca de gols nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 para 16 gols, o dobro de qualquer outro jogador na Europa. Seu total inclui cinco gols na goleada de 11 a 1 sobre a Moldávia e pelo menos um gol em cada uma das oito partidas da Noruega.

"Trata-se de entrar em situações em que eu possa, principalmente, marcar gols", disse o atacante do Manchester City aos repórteres após a vitória de domingo (16).

"Foi uma loucura total. Estou orgulhoso e isso é absolutamente fantástico. O fato de podermos vir aqui e vencer por 4 a 1... mostra que somos um pouco imprevisíveis."

Os adversários mais próximos de Haaland na artilharia são o capitão da Inglaterra Harry Kane, o atacante holandês Memphis Depay e o austríaco Marko Arnautovic, todos com oito gols cada.

"Haaland é uma máquina de fazer gols", disse o técnico da Noruega, Stale Solbakken. "Estou feliz que os torcedores italianos também o tenham aplaudido. Este é um público que viu grandes jogadores atuando aqui ao longo dos anos e estou feliz que eles também tenham apreciado o desempenho de Haaland."

Esses aplausos não foram apenas pelos gols, mas pelo espetáculo de um atacante de 1,95m, um verdadeiro aríete, que combina força bruta com precisão e que se tornou um dos atacantes mais temidos do futebol.

Haaland disse aos repórteres recentemente que levar a Noruega à Copa do Mundo é "o principal objetivo" de sua carreira. Mas garantir a vaga para o torneio de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá é mais do que apenas um marco pessoal para Haaland, é uma declaração sobre a evolução da Noruega, disse ele.

"Quebramos códigos e nos tornamos melhores jogadores individuais", disse ele. "É importante ter consciência da pequena nação que somos. Sinto que este é o começo de algo grande. É importante apenas aproveitar o momento."

