logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Instituto Athlon vence Brasileiro de goalball masculino pela 1ª vez

SESI-SP garante octacampeonato na competição feminina
Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 22:29
Rio de Janeiro
Instituto Athlon-SP, goalball, campeonato brasileiro
© Taba Benedicto/CBDV/Direitos Reservados

O Instituto Athlon-SP conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro de goalball masculino. Na decisão, a equipe bateu o IRM-PR pelo placar de 5 a 4, no último domingo (9), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

“É uma emoção muito grande conquistar esse título inédito e ainda marcar o gol da vitória. Foi uma partida equilibrada do início ao fim, e esse resultado coroa todo o trabalho que temos feito ao longo dos últimos anos”, afirmou Emerson, o autor do gol decisivo do Instituto Athlon-SP.

Já o título feminino ficou com o SESI-SP, que bateu o ICEMAT-MT por 3 a 0 para garantir o octacampeonato da competição (após triunfar em 2024, 2023, 2022, 2019, 2017, 2016 e 2013). O detalhe é que as equipes reeditaram a final de 2024, oportunidade na qual o Sesi triunfou por 9 a 0.

“Encontrar o ICEMAT de novo nessa final é muito legal porque é uma equipe que vem jogando bem como a gente. O placar menor que o do ano passado exigiu mais paciência e concentração, e conseguimos manter isso”, declarou Daniele Longhini, ala esquerda do SESI-SP.

Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), o torneio reuniu 12 equipes no masculino e dez no feminino.

Relacionadas
seleção brasileira, treino, data fifa
Seleção realiza primeiro treino para amistosos na Europa
manoel messias, triatlon, chile
Manoel Messias volta a conquistar etapa da Copa do Mundo no Chile
Rio de Janeiro (RJ), 10/11/2025 – Matéria - Mortos duas vezes: jovens do Alemão e da Penha são vítimas da exclusão e da violência de Estado Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Fla vence, aproveita derrota do Palmeiras e volta a igualar rival
Edição:
Fábio Lisboa
esportes goalball Paradesporto campeonato brasileiro Sesi-SP Instituto Athlon-SP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Instituto Athlon-SP, goalball, campeonato brasileiro
Esportes Instituto Athlon vence Brasileiro de goalball masculino pela 1ª vez
seg, 10/11/2025 - 22:29
Belém (PA), 10/11/2025 - Presidente da COP30, André Borges Corrêa, fala durante a inauguração do Pavilhão Brasil, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: Pavilhão Brasil abrigará 286 atividades de participação social
seg, 10/11/2025 - 22:20
Pagamento em cartão
Economia BC: bandeira de cartão terá de pagar transações em caso de falhas
seg, 10/11/2025 - 22:13
Debris lies at a damaged area after the tornado that hit Rio Bonito do Iguacu, in southern Parana state, Brazil November 9, 2025. REUTERS/Priscila Ribeiro
Saúde Médicos e psicólogos do SUS atendem vítimas do tornado no Paraná
seg, 10/11/2025 - 21:58
Lima. Peru. 25/11/2011. Primeira-dama do Peru Nadine Heredia. Foto: Presidência do Peru/Divulgação
Justiça Toffoli anula provas da Lava Jato contra ex-primeira-dama do Peru
seg, 10/11/2025 - 21:18
Flotilha Amazônica Yaku Mama
Meio Ambiente Flotilha Yaku Mama chega à COP30 com demandas de povos indígenas
seg, 10/11/2025 - 21:15
Ver mais seta para baixo