logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Irã vai boicotar sorteio da Copa devido a problemas com vistos dos EUA

País considera "antidesportivas" ações das autoridades americanas
Ahmad ElGhannam e Mohamed Yossry
Publicado em 28/11/2025 - 18:24
Cairo
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
© REUTERS/Dado Ruvic/Proibida reprodução
Reuters

 O Irã vai boicotar o sorteio da próxima semana para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos em protesto contra a atribuição limitada de vistos, disse a Federação Iraniana de Futebol na sexta-feira (28).

"A delegação iraniana não estará presente no sorteio da Copa do Mundo devido ao status mais recente de emissão de vistos para a delegação iraniana para participar da cerimônia de sorteio", afirmou porta-voz da federação Amir Mehdi Alavi, segundo o site de notícias esportivas iraniano Tarafdari.

Os Estados Unidos há muito tempo impõem restrições rigorosas à concessão de vistos aos iranianos por motivos políticos e de segurança.

Alavi disse que os EUA haviam concedido vistos a quatro membros da delegação iraniana, incluindo o técnico Amir Ghalenoei, mas não deram visto ao presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

Alavi acrescentou que a decisão foi tomada após o que o Irã descreveu como "ações antidesportivas" das autoridades norte-americanas em relação ao sorteio de 5 de dezembro em Washington DC.

"Dado que as decisões tomadas são antidesportivas e o caminho se desviou do processo esportivo, foi decidido que a delegação iraniana não participará da cerimônia de sorteio", afirmou ele.

A federação disse que estava em contato com a Fifa há dois dias e informou o presidente Gianni Infantino e o secretário-geral. "A Fifa disse que acompanhará o assunto com seriedade", declarou Alavi, segundo o Tarafdari.

Alavi não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O Irã garantiu a classificação para a Copa do Mundo em março, depois de um empate em 2 a 2 com o Uzbequistão em Teerã, garantindo sua sétima participação no torneio e a quarta consecutiva.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Bola da Copa do Mundo de 2026 nos EUA 13/3/2025 Gary A. Vasquez-Imagn Images
Fifa divulga potes para sorteio dos grupos da Copa de 2026
seleção brasileira feminina perde por 3 a 1 da Noruega em penúltimo amistoso de 2025, na Espanha - em 28/11/2025
Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano
Giovanni Vianna, João Lucas, Wallace Gabriel, semifinais, Copa do Mundo, etapa Japão - em 28/11/2025
Três brasileiros vão à semi de etapa da Copa do Mundo de skate street
Sorteio dos Grupos Copa do Mundo Irã Estados Unidos Federação Iraniana de Futebol Washington futebol Mundial 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conta de luz
Economia Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro
sex, 28/11/2025 - 18:37
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Esportes Irã vai boicotar sorteio da Copa devido a problemas com vistos dos EUA
sex, 28/11/2025 - 18:24
São Paulo (SP), 26/11/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante coletiva de imprensa sobre aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa para o registro de vacina nacional contra dengue do Instituto Butantan. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde SUS vai ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país
sex, 28/11/2025 - 18:15
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Concursos CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados nesta segunda
sex, 28/11/2025 - 18:01
seleção brasileira feminina perde por 3 a 1 da Noruega em penúltimo amistoso de 2025, na Espanha - em 28/11/2025
Esportes Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano
sex, 28/11/2025 - 17:32
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral EBC prorroga inscrições para vaga no Comitê Editorial até dia 6
sex, 28/11/2025 - 17:28
Ver mais seta para baixo