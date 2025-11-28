Irã vai boicotar sorteio da Copa devido a problemas com vistos dos EUA

O Irã vai boicotar o sorteio da próxima semana para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos em protesto contra a atribuição limitada de vistos, disse a Federação Iraniana de Futebol na sexta-feira (28).

"A delegação iraniana não estará presente no sorteio da Copa do Mundo devido ao status mais recente de emissão de vistos para a delegação iraniana para participar da cerimônia de sorteio", afirmou porta-voz da federação Amir Mehdi Alavi, segundo o site de notícias esportivas iraniano Tarafdari.

Os Estados Unidos há muito tempo impõem restrições rigorosas à concessão de vistos aos iranianos por motivos políticos e de segurança.

Alavi disse que os EUA haviam concedido vistos a quatro membros da delegação iraniana, incluindo o técnico Amir Ghalenoei, mas não deram visto ao presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

Alavi acrescentou que a decisão foi tomada após o que o Irã descreveu como "ações antidesportivas" das autoridades norte-americanas em relação ao sorteio de 5 de dezembro em Washington DC.

"Dado que as decisões tomadas são antidesportivas e o caminho se desviou do processo esportivo, foi decidido que a delegação iraniana não participará da cerimônia de sorteio", afirmou ele.

A federação disse que estava em contato com a Fifa há dois dias e informou o presidente Gianni Infantino e o secretário-geral. "A Fifa disse que acompanhará o assunto com seriedade", declarou Alavi, segundo o Tarafdari.

Alavi não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O Irã garantiu a classificação para a Copa do Mundo em março, depois de um empate em 2 a 2 com o Uzbequistão em Teerã, garantindo sua sétima participação no torneio e a quarta consecutiva.

