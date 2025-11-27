Judô russo pode voltar a competir sob bandeira nacional, diz federação

Atletas disputavam como "neutros" devido à invasão da Ucrânia em 2022

Os judocas russos poderão competir sob sua bandeira nacional mais uma vez, informou a Federação Internacional de Judô (IJF) na quinta-feira (27), depois que seu comitê executivo votou pelo fim da proibição imposta após a invasão da Ucrânia por Moscou em 2022.

Atletas da Rússia foram autorizados a competir em eventos da IJF sob uma bandeira neutra como "atletas individuais neutros" desde a invasão da Ucrânia pelo país.

A entidade global do judô suspendeu o presidente russo, Vladimir Putin, como presidente honorário da IJF em fevereiro de 2022 e cancelou um evento em Kazan, na Rússia, programado para maio daquele ano, devido à invasão da Ucrânia.

"O esporte é a última ponte que une pessoas e nações em situações e ambientes de conflito muito difíceis. Os atletas não têm responsabilidade pelas decisões de governos ou outras instituições nacionais", disse a IJF em um comunicado.

"A decisão de restabelecer a representação nacional completa reflete a confiança da IJF em suas salvaguardas éticas, bem como na força e integridade do esporte."

