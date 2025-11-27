logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Judô russo pode voltar a competir sob bandeira nacional, diz federação

Atletas disputavam como "neutros" devido à invasão da Ucrânia em 2022
Chiranjit Ojha*
Publicado em 27/11/2025 - 13:05
Bengaluru (Índia)
Tokyo 2020 Olympics: Judo
© Stanislav Krasilnikov
Reuters

Os judocas russos poderão competir sob sua bandeira nacional mais uma vez, informou a Federação Internacional de Judô (IJF) na quinta-feira (27), depois que seu comitê executivo votou pelo fim da proibição imposta após a invasão da Ucrânia por Moscou em 2022.

Atletas da Rússia foram autorizados a competir em eventos da IJF sob uma bandeira neutra como "atletas individuais neutros" desde a invasão da Ucrânia pelo país.

A entidade global do judô suspendeu o presidente russo, Vladimir Putin, como presidente honorário da IJF em fevereiro de 2022 e cancelou um evento em Kazan, na Rússia, programado para maio daquele ano, devido à invasão da Ucrânia.

"O esporte é a última ponte que une pessoas e nações em situações e ambientes de conflito muito difíceis. Os atletas não têm responsabilidade pelas decisões de governos ou outras instituições nacionais", disse a IJF em um comunicado.

"A decisão de restabelecer a representação nacional completa reflete a confiança da IJF em suas salvaguardas éticas, bem como na força e integridade do esporte."

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
flamengo, torcida, libertadores
Flamengo embarca para final da Libertadores com festa da torcida
seleção feminina futsal, copa do mundo
Brasil goleia Itália e está nas quartas da Copa do Mundo de futsal
seleção feminina, futsal de cegas
São Paulo receberá 1ª edição da Copa América de futebol de cegas
Judô Rússia atletas neutros Federação Internacional de Judô IJF Proibição invasão da Ucrânia suspensão de veto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: FILE PHOTO: FILE PHOTO: Jose Antonio Kast, presidential candidate of the far-right Republican Party, waves to his supporters, following early results during the presidential election, in Santiago, Chile November 16, 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo/File Photo/File Photo
Internacional Candidato de extrema-direita pode limitar acesso ao aborto no Chile
qui, 27/11/2025 - 13:05
Tokyo 2020 Olympics: Judo
Esportes Judô russo pode voltar a competir sob bandeira nacional, diz federação
qui, 27/11/2025 - 13:05
Logo da Agência Brasil
Internacional Trem bate e mata 11 pessoas em acidente na China
qui, 27/11/2025 - 12:36
Brasília - 28/10/2025 -CPMI do INSS ouve empresário, Domingos Savio de Castro. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política CPMI do INSS não vota convocação de Jorge Messias
qui, 27/11/2025 - 11:40
Acidente com avião da Air France em 2009
Internacional Julgamento sobre acidente com voo Rio-Paris chega à fase final
qui, 27/11/2025 - 11:13
Rio de Janeiro (RJ) 09/09/2024 – Eleições 2024: segurança pública no âmbito municipal. Edifícios com fachada ativa, de uso misto, residenciais com comércio no térreo voltado para a calçada. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
qui, 27/11/2025 - 10:43
Ver mais seta para baixo