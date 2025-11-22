logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Lanús supera Atlético-MG nos pênaltis e é bicampeão da Sul-Americana

Clube argentino quebra jejum de 12 anos sem título continental
Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 20:54
Rio de Janeiro
Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Atletico Mineiro players look dejected after losing the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar Olmedo
© REUTERS/Cesar Olmedo/Proibida reprodução

O Atlético-MG deixou escapar o título inédito da Copa Sul-Americana e a vaga na Libertadores de 2026 ao perder a final para o Lanús (Argentina) nos pênaltis, por 5 a 4,  após empate em 0 a 0 nos 120 minutos de partida (90 do tempo regulamentar + 30 da prorrogação), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). O campeão foi definido na sétima rodada de cobranças, com o goleiro argentino Losada defendendo o pênalti batido por Vitor Hugo. Após jejum de 12 anos, o Lanús conquista o segundo título do história do clube - o primeiro foi em 2013. Além de presença garantida na Libertadores do ano que vem, os argentinos levam premiação da Conmebol no valor de R$ 54,3 milhões, e o Alvinegro mineiro receberá R$ 30,5 milhões pelo vice-campeonato. 

O time mineiro teve a chance de arrancar a vitória no primeiro tempo da prorrogação em duas bolas perigosas, a primeira aos 8 minutos com Caio Paulista que chutou para fora. Dois minutos depois, Rony tentou de cabeça e, na sequênci,  Biel chutou forte no meio do gol. Ambas as tentativas pararam nas mãos do goleiro Losada. Nos 15 minutos finais, Huck rolou para Biel, que avançou na área e chutou em cima de Lousada. O goleiro argentino fez outra grande defesa.

Na cobrança de pênaltis,  o Lanús começou atrás: Everson defendeu a bola batida por Walter Bou, mas na sequência, Hulk chutou no meio do gol e facilitou a defesa de Losada. Tudo igual. Depois Izquierdo e Marcich converteram para os argentino, e do lado brasileiro Gustavo Scarpa e Igor Gomes também balançaram a rede. Na quarta cobrança, Aquino marcou para o Lanús, e Biel teve o pênalti defendido por Losada, O Lanus liderava o placar, na última das cinco cobranças o experiente Lautaro Acosta isolou a bola e manteve viva as chances do Galo.O goleiro Everson cobrou com categoria e igualou novamente o placar: 3 a 3. Nas cobranças alternadas. Augustin Cardoso marcou para os argentinos e Alexsander para os brasileiros. Depois Watson também acertou o fundo da rede, e por último Losada defendeu a cobrança de Vitor Hugo, selando a vitória do Lanús por 5 a 4. 

A primeira etapa do tempo regulamentar começou com jogo truncado, com marcação fechada de ambos os lados. Aos 13 minutos, o Lanús teve a chance de abrir o placar: Carrera finalizou da entrada da área, mas o chute saiu fraco e Everson defendeu. Na sequência, o Galo respondeu com Arana, que desferiu um torpedo de dento da área, mas o goleiro Losada fez ótima defesa. Aos 18 minutos, o Galo teve a melhor oportunidade da partida em cobrança de falta: Bernardo chutou direto e a bola caprichosamente bateu na trave e saiu. Nos minutos finais, Dudu rolou para Igor Gomes finalizar de fora da área, mas o chute saiu baixo, facilitando a defesa de Losada. Aos 46 minutos, Carrera desferiu uma bomba da entrada da área, mas a bola foi para fora, sem risco para o gol do Galo.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG foi ainda mais ofensivo. Aos 13 minutos, em jogada iniciada no meio de campo, Igor Gomes lançou para Dudu. Ele tabelou com Arana, antes de chutar colocado, mas o goleiro Losada espalmou par escanteio. Aos 21, após assistência de Hulk, Junior Alonso arriscou de fora da área e a bola passou rente ao gol do Lanús. Com marcação forte do Galo, a equipe argentina enfrentou dificuldade para avançar do meio campo em diante. Uma das poucas oportunidades foi já nos 44 minutos, com Castillo que driblou a marcação dentro da área ante de chutar rasteiro, mas a bola saiu ao lado do gol.

Relacionadas
Ferran Torres celebra gol do Barcelona com Lamine Yamal 22/11/2025 REUTERS/Albert Gea
Barça goleia Athletic Bilbao no aguardado retorno ao estádio Camp Nou
Cristian Ribera - para esqui cross-country 2025
Ribera é ouro no sprint do Mundial de para esqui cross-country
Carol Solberg e Rebecca perdem semi do Mundial de Vôlei de praia feminino 2025
Após revés na semi, Brasil busca bronze no Mundial de vôlei de praia
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Atlético-MG Copa Sul-Americana Lanús derrota vice-campeonato
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - Copa Sudamericana - Final - Lanus v Atletico Mineiro - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - November 22, 2025 Atletico Mineiro players look dejected after losing the Copa Sudamericana final REUTERS/Cesar Olmedo
Esportes Lanús supera Atlético-MG nos pênaltis e é bicampeão da Sul-Americana
sab, 22/11/2025 - 20:54
Belém (PA), 13/11/2025 - Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de reunião com ministros do Meio Ambiente e autoridades dos oito países-membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) – Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname, na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Marina Silva destaca avanços na COP30, mas reconhece progresso modesto
sab, 22/11/2025 - 19:09
Brasília (DF), 22/11/2025 - João Henrique, da equipe de defesa do ex-presidente, em frente a sede da Polícia Federal após a prisão de Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro diz que tornozeleira humilha e nega plano de fuga
sab, 22/11/2025 - 18:39
Rio de Janeiro (RJ), 22/11/2025 - Marcha Trans & Travesti do Rio. O coordenador-geral da Marcha, Gab Van. Foto: Felipe Martins/Divulgação
Direitos Humanos Marcha trans e travesti pede garantia de direitos e fim da violência
sab, 22/11/2025 - 18:10
Ferran Torres celebra gol do Barcelona com Lamine Yamal 22/11/2025 REUTERS/Albert Gea
Esportes Barça goleia Athletic Bilbao no aguardado retorno ao estádio Camp Nou
sab, 22/11/2025 - 17:59
Brasília (DF), 22/11/2025 - Tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro com marcas de tentativa de violação. Foto: SEAP/Divulgação
Justiça Bolsonaro usou solda para tentar abrir tornozeleira; confira vídeo
sab, 22/11/2025 - 17:24
Ver mais seta para baixo