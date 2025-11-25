Marquinhos pode fazer 500º jogo pelo PSG contra o Tottenham na quarta

Recuperado de lesão, capitão é aguardado no jogo da Liga dos Campeões

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, espera que o capitão Marquinhos faça sua 500ª partida pelo clube quando o time enfrentar o Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões na quarta-feira (25).

O brasileiro Marquinhos, que chegou ao PSG em 2013, aos 19 anos, se recuperou de uma lesão e deve atingir a marca no Parc des Princes.

"Se ele estiver em condições, ele jogará. Quinhentas partidas é um número incrível", declarou Luis Enrique em uma coletiva de imprensa na terça-feira (25).

"Ele é capitão há muito tempo, um jogador diferente, um verdadeiro líder. Estamos muito felizes por ele."

O espanhol disse que o PSG está em melhor forma do que na mesma fase do ano passado, quando teve dificuldades na parte de grupos antes de ganhar o troféu pela primeira vez.

"Temos três pontos a menos na Ligue 1, mas marcamos mais gols. Na Liga dos Campeões, estamos melhores - sabemos como foi na última temporada. Defensivamente, minha sensação é de que estamos melhores", afirmou.

Luis Enrique advertiu, no entanto, que o gerenciamento do retorno de lesões continua difícil, especialmente no caso do atacante Ousmane Dembélé.

"Toda vez que um jogador volta, é difícil saber como lidar com isso. Com Ousmane, estamos ainda mais atentos do que o normal. Gostamos muito de tê-lo de volta, mas temos de ser cuidadosos", disse ele.

O treinador também destacou a contribuição dos jogadores da base do PSG.

"É importante para nós e para eles saberem que há oportunidades", afirmou. "Nunca é fácil jogar no Paris Saint-Germain, mas não temos medo de dar chances aos jovens jogadores se eles tiverem qualidade."

O PSG está em quinto lugar na Liga dos Campeões após quatro jogos e lidera a Ligue 1.

