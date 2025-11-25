logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Marquinhos pode fazer 500º jogo pelo PSG contra o Tottenham na quarta

Recuperado de lesão, capitão é aguardado no jogo da Liga dos Campeões
Julien Pretot*
Publicado em 25/11/2025 - 12:45
Paris
Marquinhos em treino do Paris St Germain 16/9/2025 REUTERS/Abdul Saboor
© REUTERS/Abdul Saboor/Proibida reprodução
Reuters

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, espera que o capitão Marquinhos faça sua 500ª partida pelo clube quando o time enfrentar o Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões na quarta-feira (25).

O brasileiro Marquinhos, que chegou ao PSG em 2013, aos 19 anos, se recuperou de uma lesão e deve atingir a marca no Parc des Princes.

"Se ele estiver em condições, ele jogará. Quinhentas partidas é um número incrível", declarou Luis Enrique em uma coletiva de imprensa na terça-feira (25).

"Ele é capitão há muito tempo, um jogador diferente, um verdadeiro líder. Estamos muito felizes por ele."

O espanhol disse que o PSG está em melhor forma do que na mesma fase do ano passado, quando teve dificuldades na parte de grupos antes de ganhar o troféu pela primeira vez.

"Temos três pontos a menos na Ligue 1, mas marcamos mais gols. Na Liga dos Campeões, estamos melhores - sabemos como foi na última temporada. Defensivamente, minha sensação é de que estamos melhores", afirmou.

Luis Enrique advertiu, no entanto, que o gerenciamento do retorno de lesões continua difícil, especialmente no caso do atacante Ousmane Dembélé.

"Toda vez que um jogador volta, é difícil saber como lidar com isso. Com Ousmane, estamos ainda mais atentos do que o normal. Gostamos muito de tê-lo de volta, mas temos de ser cuidadosos", disse ele.

O treinador também destacou a contribuição dos jogadores da base do PSG.

"É importante para nós e para eles saberem que há oportunidades", afirmou. "Nunca é fácil jogar no Paris Saint-Germain, mas não temos medo de dar chances aos jovens jogadores se eles tiverem qualidade."

O PSG está em quinto lugar na Liga dos Campeões após quatro jogos e lidera a Ligue 1.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
mirassol, brasileiro
Mirassol derrota Ceará e fica perto de vaga direta para Libertadores
seleção feminina, treino
Seleção feminina inicia preparação para amistosos na Europa
cbf, futebol feminino, calendário
CBF anuncia Calendário do Futebol Feminino para o ano de 2026
Marquinhos PSG Liga dos Campeões Capitão 500ª partida Tottenham
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Marquinhos em treino do Paris St Germain 16/9/2025 REUTERS/Abdul Saboor
Esportes Marquinhos pode fazer 500º jogo pelo PSG contra o Tottenham na quarta
ter, 25/11/2025 - 12:45
Brasília (DF) 25/11/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anuncia durante café com lideranças evangélicas a compra da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) e o cronograma de distribuição aos estados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Saúde anuncia compra de 2,8 milhão de doses contra vírus sincicial
ter, 25/11/2025 - 12:20
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos
ter, 25/11/2025 - 12:19
Embraer 190
Economia Embraer vai receber R$ 1 bi do BNDES para dinamizar exportações
ter, 25/11/2025 - 12:05
Logo da Agência Brasil
Geral PF faz operação contra desvio de verba para hospitais públicos
ter, 25/11/2025 - 11:55
Brasília (DF), 11/09/2025 - Sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Quatro réus do Núcleo 1 apresentam novos recursos em ação do golpe
ter, 25/11/2025 - 11:36
Ver mais seta para baixo