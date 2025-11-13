logo ebc
Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa

Rainha tenta conquistar novamente a distinção que leva o seu nome
Publicado em 13/11/2025 - 18:28
A brasileira Marta foi indicada nesta quinta-feira (17) ao prêmio de gol mais bonito da temporada no futebol feminino do Fifa The Best. Desta forma, a Rainha do futebol tentar conquistar novamente a distinção, que garantiu no final de 2024 e que leva o seu próprio nome.

Marta disputa o prêmio graças a um golaço que marcou na vitória de 3 a 2 do Orlando Pride sobre o Kansas City Current pela NWSL (Liga Nacional de Futebol Feminino) no dia 17 de novembro de 2024. Aos 37 minutos do segundo tempo, a brasileira dominou a bola no meio de campo e avançou em velocidade até a área adversária, onde deu um corte seco para se livrar de duas marcadoras antes de driblar a goleira e bater para o fundo do gol vazio.

Também concorrem ao Prêmio Marta a norte-americana Jordyn Bugg, a espanhola Mariona Caldentey, a inglesa Ashley Cheatley, a australiana Kyra Cooney-Cross, a norte-coreana Jon Ryong-jong, a holandesa Vivianne Miedema, a argentina Kishi Núñez, a mexicana Lizbeth Ovalle, a norte-americana Ally Sentnor e a jamaicana Khadija Shaw.

Prêmio Puskás

Também nesta quinta a Fifa anunciou os candidatos ao Prêmio Puskás, a versão masculina do Prêmio Marta. E o Brasil é representado por dois jogadores. O primeiro é o atacante mineiro Alerrandro, que concorre graças a um golaço de bicicleta que marcou em partida entre Vitória e Cruzeiro pela última edição do Campeonato Brasileiro.

O segundo é o meia-atacante Lucas Ribeiro, que, defendendo o Mamelodi Sundowns (África do Sul), fez um belo tento sobre o Borussia Dortmund (Alemanha) pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Os outros candidatos ao Prêmio Puskás são o italiano Alessandro Deiola, o argentino Pedro de la Veja, o argentino Santiago Montiel, o egípcio Amr Nasser, o mexicano Carlos Orrantía, o inglês Declan Rice, o indonésio Rizky Ridho, o francês Kévin Rodrigues e o espanhol Lamine Yamal.

