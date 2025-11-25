Mirassol derrota Ceará e fica perto de vaga direta para Libertadores

O Mirassol ficou muito perto de confirmar a vaga na fase de grupos na próxima edição da Copa Libertadores da América após derrotar o Ceará pelo placar de 3 a 0, na noite desta segunda-feira (24) no Maião, em Mirassol, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VENCE O MIRASSOL! 🦁🦁🦁



Com gols de Negueba, Reinaldo e Alesson, o Leão vence o Ceará, por 3 a 0, mantém a invencibilidade no Maião, chega aos 63 pontos e se concretiza no G4 da Série 🅰️!



📷JP Pinheiro/Agencia Mirassol pic.twitter.com/BX6YwFGmOU — Mirassol (@mirassolfc) November 25, 2025

Com este resultado, o Leão chegou aos 63 pontos na 4ª colocação da classificação, se aproximando da vaga direta para a próxima edição da principal competição de clubes da América do Sul. Já o Vozão continua com risco de cair para a segunda divisão, pois é o 14º com 42 pontos.

Jogando em casa, o Mirassol não demorou a abrir o marcador. Logo aos dois minutos, Negueba precisou chutar duas vezes para superar o goleiro Bruno Ferreira. Ainda na etapa inicial, aos 22, o Leão ampliou com o lateral Reinaldo, em cobrança de falta.

Após o intervalo, o Leão contou com um belo gol do atacante Alesson, aos 30 minutos, para dar números finais ao marcador.

Também nesta segunda, o Santos arrancou um empate com o Internacional, em Porto Alegre, em um confronto que envolveu duas equipes que lutam para fugir do rebaixamento. O meio-campista Alan Patrick abriu o placar para o Colorado e Barreal deixou tudo igual para o Peixe.

Final de jogo no Beira-Rio: o Santos empata em 1 a 1. O gol santista foi marcado por Álvaro Barreal. pic.twitter.com/UNjAAu8xjQ — Santos FC (@SantosFC) November 25, 2025

Agora, a equipe gaúcha ocupa a 15ª colocação com 41 pontos. Já o Santos permanece no Z4, na 17ª colocação com 38 pontos.