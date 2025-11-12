logo ebc
Mundial de Vôlei de Praia começa nesta quinta com 7 duplas do Brasil

Campeãs olímpicas em Paris, Ana Patrícia e Duda estreiam às 20h30
Agência Brasil
Publicado em 12/11/2025 - 16:45
Rio de Janeiro
2024.08.09 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Vôlei de praia feminino - A dupla brasileira Duda e Ana Patricia e vencem as canadenses Melissa e Brandie e conquistam a medalha de ouro. Foto: Luiza Moraes/COB.
Maior campeão mundial de vôlei de praia, o Brasil estreia nesta quinta-feira (13) na 15ª edição da competição que será realizada pela primeira vez em Adelaide (Austrália). O país chega ao evento com sete duplas, entre elas estão as atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, que juntas conquistaram ouro e prata nos mundiais de Roma/Itália (2022) e Tlaxcala/México (2023), respectivamente. Elas serão a primeiras da delegação Amarelinha a estrear no Mundial, em duelo às 20h30 (horário de Brasília), contra as anfitriãs Phillipse e Mears, pelo Grupo F. O Mundial tem transmissão ao vivo online na Volleyball World TV. 

“Copa do Mundo sempre é um torneio muito especial. Esse ano foi muito difícil, mas a partir do meio do ano fizemos ótimas etapas no Circuito Mundial, então a gente está feliz com a nossa evolução. O que a gente espera é dar nosso melhor dentro de quadra, ir jogo a jogo porque é um torneio muito longo”, projetou Duda.

O primeiro dia do Mundial terá outras duas duplas brasileiras em quadra. Única estreante do país na competição, a dupla da capixaba Thâmela e Victória (mais conhecida como Vic) chega com moral ao evento, pois lidera o ranking. Elas estrearão às 21h30, contra as peruanas Gaona e Allcca, em jogo do Grupo A.

“É minha primeira Copa do Mundo, nossa primeira como time. A gente está muito feliz de estar aqui, e estar como ranking 1 é algo que a gente mais lutou para conquistar. A gente queria muito se estabelecer no ranking, sabia que ia fazer diferença. A gente quer aproveitar muito essa Copa do Mundo, curtir muito cada jogo, cada ponto, cada momento”, disse Thâmela, de 25 anos.

A última estreia de brasileiros na noite de quinta (13) será com a dupla Evandro e Arthur Lanci, quarta colocada no ranking. Eles competirão às 23h30 contra os nicaraguenses Mora e Lopez, em partida pelo Grupo D. Experiente, Evandro já faturou um ouro e um bronze em Mundiais.

A Amarelinha conta ainda com outras quatro parcerias em Adelaide: Carol Solberg e Rebecca;  Vitória e Hegê;  George e Saymon;  e André e Renato. O Brasil busca manter a hegemonia na história do Mundial: até o momento coleciona 35 medalhas (13 ouros, 11 pratas e 11 bronzes).

O Mundial reúne ao todo 96 duplas: 48 em cada gênero, divididas em 12 chaves de quatro. Na fase de grupos, as equipes competem entre si.  As duas melhores após três rodadas se classificam direto à fase eliminatória (32 avos de final), assim como os quatro melhores terceiros colocados. O regulamento prevê ainda repescagem com as outras oito equipes que terminarem em terceiro lugar (apenas quatro avançarão). A decisão do título mundial está programada para 23 de novembro (um domingo).

Jogos das duplas brasileiras

QUINTA-FEIRA (13)

20h30 - Ana Patrícia/Duda  x Phillips/Mears (Austrália) - Grupo F

21h30 - Thâmela/Vic x Gaona/Allcca (Peru) - Grupo A

23h30 - Evandro/Arthur Lanci  x Mora/Lopez (Nicarágua) - Grupo D

SEXTA (14) 

3h30 - Carol/Rebecca x Marwa/Nada (Egito) - Grupo B

6h - van Driel, E./Bekhuis (Países Baixos) x Vitória/Hegê - Grupo C

8h  - George/Saymon  x André/Renato - Grupo C

21h30 - Carol/Rebecca  x Konink/Poiesz (Países Baixos) - Grupo B

SÁBADO (15)

0h30 - George/Saymon x Burnett/Hodges (Austrália) - Grupo C

0h30 - Ana Patrícia/Duda x Okla/Lunio (Polônia) - Grupo F

2h30 - Åhman/Hellvig (Suécia) x André/Renato - Grupo C

2h30 - Thâmela/Vic  x Michelle/Corrales (Paraguai) - Grupo A

3h30 - Evandro/Arthur Lanci x Amieva/Bueno (Argentina) - Grupo D

19h30 - Nuss/Brasher (EUA) x Vitória/Hegê - Grupo C

21h30 - Ana Patrícia/Duda x Svozilova/Stochlova (República Tcheca) - Grupo F

DOMINGO (16) 

3h30 - André/Renato x Burnett/Hodges (Austrália) - Grupo C

8h00 - Åhman/Hellvig (Suécia x George/Saymon  - Grupo C

19h30 - Carol/Rebecca x Davidova/Khmil (Ucrânia) - Grupo B

20h30 - Evandro/Arthur Lanci x Henning/Wüst (Alemanha) - Grupo D

20h30 - Vitória/Hegê x Pamela/Esther M (Nigéria - Grupo C

21h30 - Thâmela/Vic x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia) - Grupo A

