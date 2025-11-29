logo ebc
Ônibus atrasa e final da Libertadores começará às 18h15 (de Brasília)

Palmeiras teve dificuldades para chegar ao palco da decisão em Lima
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 29/11/2025 - 17:33
São Paulo
A decisão da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo terá início 15 minutos após o previsto. O pontapé inicial da partida deste sábado (29), inicialmente marcada para 18h (horário de Brasília), será às 18h15. O motivo foi o atraso do ônibus do Verdão, que chegou ao Estádio Monumental da U, em Lima (Peru), pouco antes das 17h, por conta do trânsito intenso na capital peruana.

Devido à demora, o Palmeiras divulgou a escalação da final às 16h55, cerca de 20 minutos após o Flamengo. O técnico Abel Ferreira não fez mistério e definiu como titulares os 11 jogadores que poupou na derrota por 3 a 2 para o Grêmio, na última terça-feira (25), na Arena, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde vai a campo com: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Raphael Veiga e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque.

No Rubro-Negro, Filipe Luís confirmou o time com Samuel Lino no ataque, ganhando a disputa com Everton Cebolinha. O treinador também definiu a zaga com Danilo. Apesar de recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, Léo Ortiz fica no banco. A formação tem: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Giorgian de Arrascaeta; Samuel Lino, Jorge Carrascal e Bruno Henrique.

O vencedor em Lima será o primeiro brasileiro a ter quatro títulos de Libertadores. O Palmeiras foi campeão em 1999, 2020 e 2021 (superando o rival deste sábado na decisão). O Flamengo levou a melhor em 1981, 2019 e 2022.

Edição:
Fábio Lisboa
