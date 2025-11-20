logo ebc
Palmeiras derrota Ferroviária e conquista Copa do Brasil feminina

Palestrinas triunfam e garantem título inédito
Agência Brasil
Publicado em 20/11/2025 - 17:48
Rio de Janeiro
© Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

O Palmeiras conquistou pela primeira vez na história o título da Copa do Brasil de futebol feminino. O feito foi garantido graças a uma vitória de 4 a 2 sobre a Ferroviária, na tarde desta quinta-feira (20) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A equipe comandada pela técnica Rosana Augusto criou as melhores oportunidades nos primeiros minutos do confronto. A oportunidade inicial das Palestrinas foi obra da zagueira Pati Maldaner, que finalizou de primeira após a bola ser levantada na área aos sete minutos do primeiro tempo.

Dois minutos depois Amanda Gutierres recebeu na intermediária, avançou e soltou uma bomba para levar perigo ao gol defendido por Luciana. Aos 11 minutos quem deu trabalho à goleira da Ferroviária foi Tainá Maranhão.

Porém, aos 21 minutos, Luciana nada pôde fazer para impedir o primeiro gol palmeirense. A meio-campista Raíssa Bahia levantou a bola na área e Amanda Gutierres se antecipou à defesa para cabecear com força. Gol das Palestrinas.

Aos 37 minutos a Ferroviária chegou a igualar o marcador, quando a meio-campista Duda Santos cobrou falta em direção à área e a zagueira Andressa subiu mais do que a defesa palmeirense para marcar de cabeça.

Mas o Palmeiras voltou a ficar em vantagem antes do intervalo. Aos 47 minutos a artilheira Amanda Gutierres aproveitou vacilo da defesa da Ferroviária para finalizar. Luciana defendeu parcialmente e Brena ficou livre para bater para o fundo do gol.

Qualquer chance de reação das Guerreiras Grenás foi afastada logo nos primeiros minutos da etapa final. Com um minuto de jogo a técnica Rosana Augusto pediu o desafio em lance dentro da área envolvendo Tainá Maranhão. E a juíza marcou a penalidade máxima. A própria camisa 29 do Palmeiras foi para a cobrança e acertou o ângulo para superar Luciana.

A partir daí as oportunidades apareceram de lado a lado, mas quem voltou a mostrar eficiência para mudar o marcador foi o Palmeiras. Aos 34 minutos Diany recuperou a posse de bola na entrada da área e tocou para Greicy, que bateu colocado para superar a goleira Luciana. Já nos acréscimos a volante Raquel marcou o segundo da Ferroviária, mas a vitória final, e o título, ficou mesmo com as Palestrinas.

